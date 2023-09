Calaamadaha Iibka Iibka ee Gearbox Entertainment Dib u habeynta Kooxda Embracer dhexdeeda

Gearbox Entertainment, soo saare ciyaarta caanka ah iyo daabacaha mas'uulka ka ah taxanaha caanka ah sida Borderlands, Remnant, iyo Homeworld, ayaa laga yaabaa inay dhawaan kala tagaan shirkaddeeda waalidka, Kooxda Embracer. Warbixinadu waxay muujinayaan in Kooxda Embracer ay ka fikirayso iibinta Gearbox Entertainment taas oo qayb ka ah qorshaheeda dib-u-qaabaynta ee socda.

Kooxda Embracer waxay heshay aqoonsi sannadihii u dambeeyay iibsigeeda tirada badan ee horumariyayaal, daabacayaasha, iyo hantida garaadka. Si kastaba ha ahaatee, qaabkan ayaa dib loo rogay ka dib markii uu fashilmay heshiis lala galay kooxda Savvy Games ee ay maalgeliso dowladda Sacuudiga. Wixii ka danbeeyay waxa la arkay Embracer Group oo shaqada ka saaraysa horumariyayaashii oo xidhay istuudiyaha, iyada oo xidhitaankii u dambeeyay uu ahaa kii Volition, kaas oo ka masuula taxanaha Saints Row ee la amaanay.

In kasta oo Embracer Group aysan si rasmi ah uga hadlin arrinta, iimaylka gudaha ee madaxa isgaadhsiinta Gearbox, Dan Hewitt, oo ay heshay Bloomberg, ayaa xaqiijinaysa iibka ama dib-u-cusboonaynta suurtagalka ah ee Gearbox Entertainment sida hay'ad madax-bannaan. Hewitt wuxuu sheegayaa in "xaaladda salka ay tahay in Gearbox ay weli tahay qayb ka mid ah Embracer," laakiin sidoo kale waxay sheegaysaa in doorashooyin kale la tixgelinayo. Masiirka Gearbox Entertainment ayaa weli ah mid aan la hubin, oo mala-awaalku wuxuu u badan yahay inuu soo baxo toddobaadyada soo socda.

In kasta oo lagu guulaysto ciyaaraha sida Borderlands 3 iyo Remnant II, Embracer Group's ka fikirida dariiqooyinka kala qaybinta Gearbox Entertainment waxay muujinaysaa isbeddelka istiraatiijiyadda kobaca ee shirkadda. Toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaa muhiim u noqon doona go'aaminta mustaqbalka Gearbox, kaas oo noqday shirkad si dhow ula socota.

