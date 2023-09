Taariikhda Siideynta Dijital ah ee Barbie: Meesha la daawado iyo goorta la filayo qulqulka ugu badnaan

Kadib guushii weyneyd ee ay ka gaartay xafiiska sanduuqa, filimka Barbie ee aadka loo sugayo ayaa ugu dambeyntii diyaar u ah soo dejinta dhijitaalka ah. Warner Bros. waxa uu go'aansaday in uu Barbie ku sii daayo aaladaha fiidiyoowga ah ee baahida loo qabo in ka yar laba bilood ka dib marka la sii daayo masraxa. Si kastaba ha ahaatee, filimkan ayaa sii wadi doona in laga daawado tiyaatarada, oo uu ku jiro IMAX hal toddobaad oo la sii dayn doono 22-ka September.

Sida ikhtiyaarka qulqulka, laga bilaabo Talaadada, Sebtember 12, Barbie waxaa lagu iibsan karaa oo lagu kiraysan karaa si dhijitaal ah aaladaha sida Amazon Prime, Google Play, Apple TV, iyo Vudu, iyo kuwo kale. Qiimaha wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran goobta, laakiin Amazon Prime waxay ku siineysaa filimka dalabka hore $29.99 si aad u iibsato iyo $24.99 si aad u kireysato daaqad 48-saac ah.

Siideynta dhijitaalka ah ee Barbie waxaa ka mid ah in ka badan 30 daqiiqo oo gunno ah, oo ay ku jiraan astaamo ay ka mid yihiin "Ku Soo Dhawoow Barbie Land," "Noqoshada Barbie," "Ciyaarista Lebis-Up," "Musical Make Believe," "Dhammaan-Xiddiga Barbie," iyo " Waa duni la yaab leh.” Si kastaba ha ahaatee, ma jirto taariikh gaar ah oo weli la sii daayay Barbie DVD ama Blu-Ray.

Maadaama Barbie uu yahay filimka Warner Bros., waxaa la filayaa in loo heli karo baahinta Max, adeegga qulqulka ee uu leeyahay Warner Bros., ka hor dhammaadka sanadka. Horay Warner Bros. siideyntii masraxa waxay raacday hab lagu sii daayo fiidiyoow-dalbasho qaali ah ka dibna la heli karo Max ka dib wakhti go'an. Tusaale ahaan, Flash-ka waxaa lagu sii daayay PVOD shan toddobaad kadib markii la sii daayay masraxa oo bilaabay qulqulka Max shan toddobaad kadib PVOD.

Iyadoo la tixgelinayo guusha dhaqaale ee Barbie iyo rajada laga qabo, waxay u badan tahay in istuudiyaha uu sugi doono waqti dheer si uu ugu sii daayo Max. Iyadoo la raacayo qaab la mid ah kan Flash, Barbie waxa laga yaabaa inay ka soo muuqato Max ku dhawaad ​​sagaal toddobaad ka dib markii la sii daayay tiyaatarka. Si qaas ah, Barbie waxa laga yaabaa in lagu sii daayo Max ku dhawaad ​​badhtamaha ilaa dhammaadka Noofambar 2023. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in aanay jirin taariikhda rasmiga ah ee Barbie Max lagu dhawaaqay weli.

Haddii aadan sugi karin daawashada filimka Barbie, waxaad ka iibsan kartaa ama kiraysan kartaa onlayn laga bilaabo berri. Ku raaxayso siidaynta dhijitaalka ah oo la soco wixii ku soo kordha ee ku saabsan helitaanka baahinta Barbie ee Max.

