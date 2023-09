In ka yar kala badh dadka Australiyaanka ah ayaa haysta taleefannada 5G, marka loo eego cilmi baarista

By

Sida laga soo xigtay cilmi-baaris dhowaan uu sameeyay barta isbarbardhigga qiimaha Finder, kaliya 46% dadka Australiyaanka ah ee isticmaala taleefannada gacanta ayaa haysta aalad awood u leh inay soo qaadaan xiriirka 5G. Natiijooyinkani waxay ku salaysan yihiin Raadraaca Dareenka Macmiilka, sahan toos ah oo laga sameeyay in ka badan 53,000 Australian ah. Sahanka ayaa sidoo kale daaha ka qaaday in 24% jawaab bixiyaasha aysan rabin in la daboolo 5G, halka 8% ay qirteen inaysan garanayn waxa 5G yahay. Si kastaba ha noqotee, 22% kaqeybgalayaashu waxay muujiyeen rabitaan ah inay u cusboonaysiiyaan taleefanka 5G mustaqbalka.

Intaa waxaa dheer, cilmi-baaristu waxay ku soo beegmaysaa xilli shabakadaha 3G ay ku dhow yihiin dhammaadkooda. Shirkadaha waaweyn ee isgaadhsiinta ee Australia, sida Vodafone, Telstra, iyo Optus, ayaa ku dhawaaqay qorshayaal ay ku xidhayaan shabakadaha 3G iyo dib u habaynta farsamada si ay kor ugu qaadaan shabakadahooda cusub ee 4G iyo 5G. Vodafone ayaa lagu wadaa in ay xirto shabakadeeda 3G bisha December 15keeda, waxaa ku xigta Telstra bisha June 2024 iyo Optus bisha Sebtembar 2024.

Khubaradu waxay soo jeedinayaan in shakhsiyaadka leh aaladaha duugga ah ay u baahan doonaan inay cusboonaysiiyaan si dhakhso ah ama ay halis ugu jiraan inay lumiso isku xirnaanta. Tan waxaa ku jira milkiilayaasha iPhone, sida moodooyinka ka hor iPhone 6 kaliya waxay heli doonaan 3G, taas oo aan la taageeri doonin sanadka soo socda. Xiritaanka 3G wuxuu sidoo kale saameyn doonaa aaladaha aan talefoonka ahayn, sida nidaamyada amniga, alaarmiga caafimaadka, mishiinnada EFTPOS, iyo nidaamyada bilowga fog ee baabuurta qaarkood. Waxaa lagula talinayaa shaqsiyaadka ku tiirsan aaladahaas inay ka hubiyaan soo saarayaashooda ama bixiyeyaasha shabakada si ay u go'aamiyaan haddii ay saameyn doonto.

Si kastaba ha ahaatee, kuwa iibsaday taleefannadooda gacanta dhowrkii sano ee la soo dhaafay uma baahna walwal, xitaa haddii qalabkoodu uusan taageerin 5G, ma saameyn doonto xiritaanka 3G. Shabakadda mobilada ayaa sida caadiga ah la cusboonaysiiyaa tobankii sano ama wax ka badan, iyadoo shabakadihii hore la baabi'iyay. 5G, oo ah jiilka shanaad ee shabakadaha mobilada, ayaa markii ugu horeysay la hirgeliyay 2019, waxaana la filayaa in 6G la hirgeliyo tobanka sano ee soo socda.

Guud ahaan, cilmi-baadhistu waxay iftiimisay muuqaalka hadda jira ee isku xidhka mobilada ee Australia, iyada oo in ka yar kala badh dadweynaha ay isticmaalaan taleefannada 5G. Marka ay tignoolajiyadu horumarto, waxa ay noqonaysaa mid muhiim u ah shakhsiyaadka in ay qalabkooda ku hayaan si ay u hubiyaan isku xidhka aan kala go' lahayn iyo helitaanka awoodaha shabakadeed ee ugu dambeeyay.

