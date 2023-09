Caqiidada Caqiidada Assassin: Ku Noqoshada Xididada Taxanaha

By

Siideynta horudhacyadii hore ee Assassin's Creed Mirage waxay soo jeedinaysaa in ciyaartu ay calaamadin doonto soo laabashada muddada dheer la sugayay ee xididdada taxanaha khayaaliga ah ee taariikhiga ah. Sanadihii la soo dhaafay, magaca Assassin's Creed franchise wuxuu ku fidiyay meel ka baxsan dhismihiisii ​​asalka ahaa, isagoo noqday mid camiran oo ay ka buuxaan qorshayaal kakan, khariidado jahawareer ah, ciyaar dheer oo dhinac ah, iyo waydiimo dhinacyo badan leh. Si kastaba ha noqotee, Mirage wuxuu u muuqdaa inuu bedelayo taas isagoo bixinaya khibrad toosan oo qarsoodi ah.

Mirage wuxuu u dhaqmaa sidii horudhac u ahaa kii ka horreeyay, Valhalla, iyo xarumaha ku xeeran tuuggii qarnigii 9aad iyo dib-u-dhalashada khuraafaadka sare ee bani-aadmiga, Basim Ibn Isxaaq, markii uu dhex maraayo magaalada mashquulka badan ee Baqdaad. Ubisoft waxa uu ballan qaaday in Mirage uu noqon doono mid aad u “ku dhow,” oo leh waqti gaaban oo ku dhawaad ​​20 saacadood ah iyo sheeko toos ah marka loo eego Valhalla.

Dareen-celinta hore ee ciyaartoygu waxay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan. Horudhacyadu waxay muujinayaan soo laabashada ciyaarta qarsoodiga ah ee Assassin's Creed, oo leh khariidad aad diirada u saaran oo aan ka buuxin ciyaartoyda leh astaamo badan. IGN waxa uu ciyaarta ku tilmaamay in uu taxanaha dib ugu soo celinayo xididadiisii ​​sida ugu wanaagsan, halka GameRant uu sheegay in Mirage uu abaalmariyo xatooyada saafiga ah iyo habka "waa qarsoodi haddii qofna aanu noolayn in uu wax ka sheego".

Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah dhaleeceynta ayaa xusay in nidaamka dagaal ee Mirage uu dareemayo mid fudud oo aan lahayn wax cusub. Dagaalku waxa uu ka kooban yahay isla weerar la yaqaan, dodge, parry, iyo weerar celis oo lagu arkay ciyaaro badan oo qof saddexaad ah. Geedka xirfadda sidoo kale wuxuu u muuqdaa mid aan niyad jabin, isagoo diiradda saaraya kobcinta saaxiibka gorgorka halyeeyga iyo maareynta agabka halkii uu soo bandhigi lahaa awoodo cusub oo xiiso leh.

Inkasta oo ay jiraan cilladahaas yaryar, guud ahaan aragtida guud waxay soo jeedinayaan in Mirage uu qabsaday nuxurka wixii ka dhigay taxanaha Caqiidada Assassin ee caanka ah meesha ugu horeysa. Goobteeda cusub iyo xoogga saarista makaanikada qarsoodiga ah ee bulsheed waxay siisaa waayo-aragnimo xiiso leh taageerayaasha kuwaas oo raadinayay ku noqoshada xididdada franchise-ka.

Assassin's Creed Mirage ayaa lagu wadaa in la sii daayo Oktoobar 5 ee loogu talagalay PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, iyo Windows.

