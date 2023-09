Cusboonaysiinta Madax-dhegaha ee Apple's Vision Pro: On Track for 2024 Launch

Apple ayaa horumar ku samaynaysa iyada oo aadka loo filayo ee Vision Pro madax-madaxeedka dhabta ah ee isku dhafan, iyadoo maamulaha guud Tim Cook uu xaqiijiyay dhacdadii dhowaan la soo bandhigay ee "Wonderlust" in madax-madaxeedka uu wali ku socdo wadada lagu soo raro horraanta sanadka soo socda. Ku dhawaaqista ayaa daba socota tallaabadii Apple ee bishii Luulyo si ay ugu casuunto horumariyeyaasha si ay u dalbadaan xirmooyinka horumariyaha Vision Pro.

Tijaabayaashii hore ee Vision Pro ayaa la dhacay xalintiisa, awoodaha gudbinta fiidyowga, iyo muujinta muujinta. Tilmaamahani waxay muujinayaan kartida dhegaha-dhegaha oo muujinaya awoodiisa. Si kastaba ha ahaatee, guusha Vision Pro waxay ugu dambeyntii ku xirnaan doontaa xoogga nidaamka deegaanka ee abka. Safka adag ee codsiyada marka la bilaabayo waxay si weyn u saamayn doontaa go'aanka macaamiisha si ay u qaataan qalabka.

In kasta oo ay jiraan warbixinno bilow ah oo soo jeedinaya dib u dhacyo suurtagal ah, cusboonaysiinta maanta ayaa u xaqiijinaysa macaamiisha in Apple ay weli ka go'an tahay khariidadeeda. Shirkaddu waxay hore ugu dhawaaqday Vision Pro bishii Juun, iyada oo qorshaynaysa in la sii daayo horraanta sanadka soo socda, laga bilaabo US. U heellanaanta Apple ee ku aaddan la kulanka waqtigan waxay muujineysaa in arrimo kasta oo la xiriira qaybaha muhiimka ah, sida bandhigga dibadda, la xalinayo, iyadoo la hubinayo in taleefoonku u furmi doono sidii loo qorsheeyay.

Iyadoo horumariyayaashu ay sii wadaan inay ka shaqeeyaan samaynta nuxurka Vision Pro, rajada qalabku way korodhaa. Rikoorka raadraaca Apple ee hal-abuurka iyo tayada ayaa abuuray farxad xagga warshadaha, macaamiishuna waxay si aad ah u sugayaan waayo-aragnimada dhabta ah ee isku dhafan ee Vision Pro ballanqaaday inuu bixiyo. Sifooyinkeeda horumarsan iyo nidaamka deegaanka ee adag, Vision Pro waxa uu awood u leeyahay in uu wax ka beddelo habka aan ula macaamilno waxyaabaha dhijitaalka ah.

