Dhacdada "Wonderlust" ee Apple: waxa la filayo

By

Rajadu waxay u dhismaysaa sida dhacdada Apple ee aadka loo wada sugayo, "Wonderlust," waa uun geeska. Maalinta beri ah ayaa loo qorsheeyay, dhacdadan ayaa la filayaa in ay soo bandhigto alaab cusub oo xiiso leh oo ka farxin doonta taageerayaasha Apple ee adduunka oo dhan. In kasta oo ay jiraan dhowr soo-bandhigyo la xaqiijiyey, sida iPhone 15 iyo Apple Watch Series 9, xanta xanta ah waxay ku mashquulsan tahay mala-awaal ku saabsan waxa kale ee Apple ku haysto.

Mid ka mid ah soo-bandhigyada aadka loo sugayo waa iPhone 15. Leaks iyo kuwa u dhuun daloola warshadaha ayaa bixiyay fikrado ku saabsan waxa aan ka filan karno khadkan cusub ee iPhones. Waxaa la sheegay in lagu ciyaaro midabyo cusub, naqshad khafiif ah, iyo jir khafiif ah oo ka samaysan daawaha titanium. Bandhigu waxa la filayaa in uu yara weynaado, kaamiraduna waxa ay ka muuqan doontaa lens telephoto ah oo durugsan oo bixisa fiiqan iyo miisaan dhimis.

Mid ka mid ah xanta xanta ah ee xanta ah ee casriyeynta ee iPhone 15 waa awoodiisa xawaalaheeda xawaaraha sare ee Thunderbolt, kaas oo u oggolaan doona xawaare ku dallaco. Tani waxay ahayd muuqaal ay muddo dheer rabeen taageerayaasha iPhone, taasoo ka dhigaysa wax soo kordhin aad loo filayo.

Marka laga soo tago iPhone 15, Apple waxay sidoo kale bilaabi doontaa Apple Watch Series 9. Iyadoo faahfaahinta ku saabsan xirashada cusub ay yar tahay, waxaa la filayaa inay buuxiso iPhone 15 oo ay bixiso shaqeyn iyo astaamo la hagaajiyay.

Marka laga soo tago bilaabitaannadan la xaqiijiyay, waxaa jira mala-awaal ah in Apple laga yaabo inuu sii daayo AirPods cusub sanadkan. Saddex sano ayaa laga joogaa markii la sii daayay AirPods Max, taasoo ka dhigaysa tan fursad suurtagal ah oo Apple ay ku soo bandhigi karto nooc cusub.

Suurtagalnimada kale ayaa ah in Apple ay bixin doonto muuqaal muuqaal ah oo soo socda Vision Pro “spatial computing” madaxa madaxa, in kasta oo tan aan la filayn in la sii daayo ilaa sanadka soo socda.

In kasta oo laga yaabo inay jiraan waxyaabo la yaab leh oo dukaanka ah, uma badna in iPad-yada ama Mac-yada cusub lagu soo bandhigi doono dhacdada "Wonderlust". Siideyntan waxay aad ugu dhowdahay inay dhacaan 2024 marka la soo bandhigo Apple's M3 chip.

Kuwa aadka u sugaya daawashada dhacdada, waxaa si toos ah looga daawan doonaa mareegaha Apple. Munaasabadda ayaa la qaban doonaa Talaadada, Sebtember 12, saacada 10 subaxnimo PT (1pm ET).

Sida taageerayaasha Apple ay u xisaabiyaan saacadaha, raynrayntu way sii socotaa. La soco dhacdada berrito "Wonderlust", halkaas oo Apple laga filayo inay ku soo bandhigto hal-abuurkoodii ugu dambeeyay oo ay daawadayaasha mar kale ka farxiyaan.

Ilo:

- Dhacdada Apple 2023: waxa la filayo. Laga Soo Saaray [Maqaalka Isha]