Apple waxay ku guulaysatay racfaanka tartanka shatiga ee ka dhanka ah Corephotonics

Horumar dhowaan la sameeyay, Apple Inc. waxa ay si guul leh u soo noolaysay caqabadaheedii ku aaddanayd patentka kamaradda taleefanka gacanta ee ay hayso Corephotonics Ltd. Patent-ka su'aasha ayaa awood u siinaya isticmaaleyaasha inay qabtaan sawirro leh mawduuc fiiqan oo ka soo horjeeda asalka mugdiga ah. Maxkamadda Racfaanka ee Mareykanka ayaa xukuntay isniintii in Guddiga Dacwada Patent and Appeal Board (PTAB) ay si xaq darro ah u diideen weerarka Apple ee Corephotonics iyaga oo isku halleynaya qalad qoraal ah oo labada dhinac midkoodna uusan rumaysnayn in uu muhiim yahay.

Go'aanka wareegga federaalku wuxuu ku salaysnaa guul-darradii PTAB ee ku guul-darraysatay inay si waafi ah u sharraxdo muhiimadda qaladka qoraallada ee xukunkeeda. Khaladkan, oo ay la socdaan khaladaad kale oo madax-bannaan oo lagu aqoonsaday PTAB, ayaa saameeyay go'aankii hore ee guddiga ee lagu diiday caqabadda Apple.

Guusha Apple ee racfaanka hadda waxay u ogolaataa shirkadu inay sii wado dagaalka sharciga ah ee ka dhanka ah Corephotonics ee ku saabsan ansaxnimada shatiga. Tani waa guul weyn oo Apple u soo hoyatay, maadaama natiijada wanaagsani ay ka xorayn karto shirkadda inay bixiso khidmadaha shatiga Corephotonics ama ay la kulanto wax kasta oo saameyn sharci ah oo la xiriira shatiga.

Isticmaalka qaabka sawirka, oo leh mawduuc fiiqan iyo asalka mugdiga ah, ayaa noqday mid caan ku ah sawir qaadista casriga ah. Farsamada ka dambeysa habkan ayaa ku lug leh isku-darka qalabka iyo software-ka kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay si sahlan u gaaraan sawirro xirfad leh. Apple, oo caan ku ah hal-abuurka casriga ah ee tignoolajiyada casriga ah, ayaa safka hore kaga jirta hab-dhaqankan qaabka sawirka, kaas oo ay si wanaagsan u heleen isticmaalayaashu.

Horumarkan ugu dambeeyay ee dagaalka sharciga ah ee Apple ee Corephotonics wuxuu muujinayaa tartanka adag iyo muhiimada hantida garaadka ee warshadaha casriga ah. Labada shirkadoodba waxay ku loolamayaan inay ka taliyaan suuqan tartanka aadka u sarreeya, waxayna diyaar u yihiin inay difaacdaan xuquuqdooda hanti aqooneed si ay u sugaan booskooda.

Waxaa la arki doonaa sida uu u dhici doono murankan sharci bilaha soo socda. Si kastaba ha ahaatee, rafcaanka guusha leh ee Apple waxay calaamad u tahay tallaabo muhiim ah oo horay loo qaaday dadaalkeeda ku aaddan ansaxnimada Corephotonics' patent. Natiijada kiiskani waxay saameyn fog ku yeelan kartaa mustaqbalka farsamada kamaradaha casriga ah.

Qeexitaanno:

- Patent Trial and Appeal Board (PTAB): Guddi garsoorayaal maamul ah oo ku dhex jira Xafiiska Patent and Trademark ee Maraykanka oo mas'uul ka ah dib u eegista iyo go'aaminta caqabadaha ansaxnimada shatiyada.

– Qalad hab-qoraalka: Khalad lagu sameeyo qorista ama daabacaadda dukumeentiga, oo inta badan ku lug leh xarfo, erayo, ama xarakayn khaldan.

