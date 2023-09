Apple waxay ku dallaci doontaa USB-C safka badeecada cusub

By

Apple ayaa dhawaan soo bandhigtay safkeedii ugu dambeeyay ee wax soo saarka, iyada oo soo bandhigtay horumarin ay ku samaysay saacadaha casriga ah iyo taleefannadeeda. In kasta oo ay jireen astaamo cusub oo cajiib ah, isbeddelka ugu muhiimsan waa qaadashada dallacaadda USB-C. Tallaabadan ayaa timid iyadoo sharci-dajiyayaasha Yurub ay ku amreen in dhammaan aaladaha teknoolojiyadda la qaadan karo ee lagu iibiyo qaaradda ay tahay in lagu dallaco USB dhammaadka sannadka soo socda.

Ku darida dekedda USB-C ee iPhone-ka caanka ah ayaa ah bixitaan xusid mudan Apple. Shirkadda, oo caan ku ah hal-abuurnimada, ayaa dib uga dhacday teknoolojiyadda kale ee ku xafiiltama goobtan. Si kastaba ha noqotee, halkii ay ka abuuri lahaayeen nooc ka duwan aaladda suuqa Yurub, Apple waxay dooratay inay ka dhigto heerka dekedda USB-C ee dhammaan taleefannadeeda casriga ah ee adduunka oo dhan.

Macaamiishu waxay muujiyeen xamaasad ay u hayaan isbeddelkan ku wajahan dallacaadda caalamiga ah. Kuwo badan ayaa ka mahadceliya ku habboonaanta isticmaalka fiilada dallacaadda ee isku midka ah ee dhammaan qalabkooda. Kuwa sida badan u safra waxay si gaar ah faa'iido u helaan, maadaama ay meesha ka saarayso baahida loo qabo qaadista fiilooyinka badan.

Catherine Warren, oo ah ganacsadaha warbaahinta iyo tignoolajiyada, ayaa soo dhawaynaysa u dhaqaaqista dhinaca jaangooyooyinka, iyadoo sheegtay, “Marka la eego aragtidayda, wax kasta oo heerku waa wanaagsan yahay. Tani waa tallaabo yar oo aad u wanaagsan oo loo qaaday is-waafajinta oo aan dhammaanteen ka daba soconno isticmaale ahaan."

Gay Gordon-Byrne, oo ah agaasimaha fulinta kooxda u ololaynta macaamilka ee Xuquuqda Dayactirka Aasaaska, waxa uu qirayaa qiimaha ay leedahay waajibaadka Midowga Yurub laakiin waxa uu weli shaki ka qabaa dhiirigelinta Apple. Waxay soo jeedinaysaa in Apple laga yaabo inay isku dayaan inay ka badbadiyaan muhiimada isbeddelkan, maadaama ay ku faraxsan yihiin inay sameeyaan wax kasta oo iyaga u muuqda kuwo wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waxay wali u aragta qaadashada USB-C dallacaadda inay tahay horumar wanaagsan.

Ilo:

- Maqaal asal ah: CBC News