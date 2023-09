Shabakadda Bakhaarka Apple-ka waxa ay aadaysaa khadka ka hor inta aan la bilaabin iPhone 15

By

Mareegta dukaanka Apple ayaa si ku meel gaar ah hawada uga baxay subaxnimadii Talaadada, saacado yar ka hor inta aan si weyn loo wada sugayo soo bandhigida iPhone 15. Bogga soo degaya waxaa ka muuqday fariin sheegaysa in website-ku uu ku socdo cusbooneysiin wuxuuna ku booriyay booqdayaasha inay dib u eegaan si dhakhso ah. Astaan ​​Apple ah oo buluug-iyo-cawlan leh, oo sidoo kale la xidhiidha dhacdada soo-bandhigidda iPhone 15, ayaa la soo bandhigay iyada oo ay weheliso xiriiriye shaqo oo toos ah.

Maamulaha guud ee Apple Tim Cook ayaa lagu wadaa inuu daaha ka rogo noocii ugu dambeeyay ee wax soo saarka calanka ee shirkadda saacada 1-da duhurnimo ee ET isagoo ka imaanaya Tiyaatarka Steve Jobs ee Apple Park. Ma cadda in burburka websaydhku uu ka dhashay xiisaha xad dhaafka ah ee iPhone 15 ama haddii Apple ay isbeddel ku samaynayso suuqa internetka.

IPhone 15 ayaa la filayaa in la sii daayo Sebtember 22, iyadoo seddex nooc lagu heli karo qiimooyin kala duwan. Nooca caadiga ah wuxuu ka bilaaban doonaa $799, halka ikhtiyaarka Pro Max lagu iibin doono $1,099. Mid ka mid ah isbeddelka muuqda ee iPhone 15 waa qaadashada deked ku dallaca heerka USB-C, sida uu amray Midowga Yurub. Tallaabadan ayaa calaamad u ah ka tagista deked dallacaadda hillaaca lahaanshaha ee Apple.

Xanta ku xeeran iPhone 15 waxaa ka mid ah soo bandhigida "Badhanka Action", kaas oo siinaya isticmaaleyaasha si dhakhso leh u gelitaan hawlo kala duwan iyo dejinta iyada oo aan la furin aaladda ama la dhex marin abka. In kasta oo faahfaahintu ay yar tahay, khubaradu waxay aaminsan yihiin in badhankani uu ka sooci karo iPhone 15 Pro moodooyinkii hore.

Apple sida caadiga ah waxay soo bandhigtaa badeecad cusub dayrta, iyo iPhone 14 ayaa la sii daayay Sebtembar ee sannadkii hore. Saamiyada shirkadda, oo dhawaan gaadhay suuq-kordhinta ugu sarreeya ee suuqa oo dhan $3 tiriliyan, waxay la kulantay hoos u dhac yar intii lagu jiray ganacsiga subaxnimadii Talaadada.

Ilaha: The New York Post, MacRumors, Associated Press