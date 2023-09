Apple waxay sii deyn doontaa iPhone 15-IPhone XNUMX oo ay India-dhisay maalinta Iibka Caalamiga ah

By

Apple ayaa qorsheyneysa in ay soo saarto IPhone 15, kaas oo lagu uruurin doono gudaha Hindiya, maalinta ugu horeysa ee iibka adduunka, sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah. In kasta oo inta badan unugyada iPhone 15 ay wali soo saari doonaan Shiinaha, tallaabadani waxay ka dhigan tahay ka tagista istiraatiijiyadii hore ee Apple ee inta badan iibinta aaladaha Shiinaha lagu sameeyo. Waxa kale oo ay iftiiminaysaa awoodda wax soo saarka Hindiya ee sii kordheysa waxayna muujinaysaa dadaalka Apple ee ah in la yareeyo farqiga u dhexeeya saldhigyada wax soo saarka Hindiya iyo Shiinaha.

Apple oo fadhigeedu yahay Cupertino ayaa soo saarista iPhone 15 ka bilowday warshad ku taal Tamil Nadu, India, bishii hore. Si kastaba ha ahaatee, dib u dhac yar ayaa laga yaabaa inuu dhaco sababtoo ah caqabadaha saadka ee aan la filayn. Apple waxa ay kordhisay saamiga iPhones ee lagu ururiyo Hindiya, iyaga oo gaadhay 7% dhamaadkii bishii March. Isbedelkan ayaa ka dhashay dhiirigelinta dhaqaale ee Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha iyo baahida Apple si ay u kala duwanaato wax soo saarkeeda oo ka baxsan Shiinaha iyada oo uu jiro dagaalka ganacsiga ee Maraykanka iyo Shiinaha.

IPhone 15 ayaa la filayaa inuu noqdo cusboonaysiinta ugu muhiimsan ee aaladda muddo saddex sano ah, oo soo bandhigaysa casriyeyn lagu sameeyay nidaamka kamarada iyo processor-ka saddex-nanometer ee la hagaajiyay ee moodooyinka Pro. Safkan cusub ayaa door muhiim ah ka ciyaara dib u soo nooleynta iibka Apple, iyadoo shirkaddu ay sheegtay in hoos u dhac ku yimid iibka rubuci saddexaad oo xiriir ah sababtoo ah baahida macaamiisha daciifka ah ee suuqyada muhiimka ah sida US, China, iyo Europe.

Apple ayaa sidoo kale ballaarinaysay joogitaankeeda Hindiya, iyada oo furaysa bakhaarkeedii ugu horreeyay ee waddanka sanadkan. Suuqa Hindiya waxaa loo arkaa labadaba fursad tafaariiqeed iyo saldhig wax soo saar oo muhiim u ah aaladaha Apple mustaqbalka fog. Rubuci ilaa Juunyo, iibka iPhone ee Hindiya wuxuu la kulmay kobac laba-god ah, isagoo gaaray heer cusub.

Alaab-qeybiyeyaasha kale ee Apple ee Hindiya, sida Pegatron Corp iyo warshad Wistron Corp oo ay dhowaan la wareegi doonto Tata Group, ayaa la filayaa inay bilaabaan isku xirka iPhone 15 sidoo kale.

Ilaha: Bloomberg News