Ma jiro iPad cusub oo laga filayo Apple ilaa 2024, sida uu qabo Analyst Ming-Chi Kuo

Falanqeeyaha Apple Ming-Chi Kuo ayaa sheegay in shirkaddu aysan u badneyn inay sii deyso nooc kasta oo iPad ah ka hor dhamaadka 2024. Warkaan ayaa laga yaabaa inuu niyad jabiyo kuwa filayey ku dhawaaqida iPad cusub mustaqbalka dhow.

Iyadoo Apple ay dhawaan qabatay dhacdada Wonderlust, waxay diiradda saareysay soo bandhigida iPhones cusub, Apple Watches, iyo suurtogalnimada AirPods. Mala-awaal ayaa soo jeedisay in iPad-ka dib u cusbooneysiin uu dhaco Oktoobar, sida uu qabo Bloomberg's Mark Gurman. Gurman waxa kale oo uu xusay in iPad Air la cusboonaysiiyay dhawaan la filayo, maadaama cusboonaysiintii ugu dambaysay ee moodelkan ay ahayd horraantii 2022. Si kastaba ha ahaatee, cusboonaysiinta muhiimka ah ee iPad Pro, kaas oo ka muuqan doona chips M3 iyo shaashadaha OLED, ayaa lagu wadaa in la sii daayo soo socda sanad. Dib u cusbooneysiintii ugu dambeysay ee iPad Pro waxay dhacday Oktoobar 2022.

Apple kama aysan bixin faallooyin rasmi ah oo ku saabsan sii deynta iPad-yada cusub.

Marka laga soo tago daahitaanka iPad-ka cusub, Kuo wuxuu hore u sheegay in Apple's MacBook lineup oo ku qalabaysan chips M3 aan la heli doonin sanadkan. Waa suurtogal in Apple laga yaabo inay martigeliso dhacdo horaanta 2024 si ay u wada bilaabaan iPad-yada cusub iyo Mac-yada cusub, laakiin tani waa mala-awaal keliya.

