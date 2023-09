Apple ayaa ku dhawaaqday Kiiska Dallacaadda USB-C ee AirPods Pro

Apple ayaa ku dhawaaqday in AirPods Pro ay hadda la imaan doonto kiis ku dallaca USB-C, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay ku dallacaan dhegaha dhegahooda iyagoo isticmaalaya isla fiilada iPhone-kooda cusub 15. Talaabadan ayaa daba socota Apple si tartiib tartiib ah u qaadatay USB-C dhammaan khadka badeecada, oo ay ku jiraan Mac, iPad, iPhone, iyo qalabyo kale.

Markii hore, dhegaha-dhegaha calanka ee Apple waxay adeegsan jireen dekedaha ku dallacaadda hillaaca. U gudubka USB-C, isticmaalayaashu hadda waxay ku dallaci karaan AirPods Pro-gooda iyagoo isticmaalaya isla fiilada la socota iPhone-kooda cusub 15. Intaa waxaa dheer, Apple waxay xustay inta lagu gudajiro bandhigga in isticmaalayaashu ay sidoo kale awood u yeelan doonaan inay AirPods ka qaadaan iPhone-kooda.

In kasta oo AirPods Pro ay u wareegayaan USB-C, waxaa muhiim ah in la ogaado in AirPods-ka caadiga ah iyo taleefoonnada dhegaha ee AirPods Max aysan heli doonin dib u eegista USB-C waqtigan. Si kastaba ha ahaatee, wararka xanta ah ayaa tilmaamaya in labada alaabba laga yaabo in la cusboonaysiiyo sanadka soo socda.

Ku dhawaaqistani waxay muujinaysaa ka go'anaanshaha Apple ee isku xirka USB-C iyo muhiimada sii kordheysa ee warshadaha tignoolajiyada. USB-C waxa ay bixisaa faa'iidooyin badan, oo ay ku jiraan xawli ku dallaca degdega ah, hagaajinta heerka wareejinta xogta, iyo kordhinta ku-habboonka qalabyo kala duwan.

Iyada oo kiiska USB-C ee loogu talagalay AirPods Pro, Apple waxay daboolaysaa baahida macaamiisheeda kuwaas oo horey u lahaan jiray ama qorsheynaya inay iibsadaan iPhone cusub 15. Isku-dhafkan wuxuu fududeeyaa habka dallacaadda wuxuuna meesha ka saarayaa baahida fiilooyinka dheeraadka ah ama adapters.

