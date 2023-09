Apple ma kayd kobaca mise kayd qiimo leh?

By

Wararkii ugu dambeeyay, Apple (AAPL) ayaa soo jiidanayay dareenka la filayo inay ku dhawaaqdo iPhone 15 iyo hoos u dhac ku yimid saamigeeda ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Shiinaha uu ka mamnuucay shaqaalaha dowladda inay isticmaalaan iPhones goobta shaqada. Tani waxay keentay in dad badan oo falanqeeya ay su'aal ka keenaan in Apple loo kala saaro kaydka koritaanka ama kaydka qiimaha.

Si loo falanqeeyo arrintan, Wariyaha Sare ee Maaliyadda ee Yahoo Allie Garfinkle wuxuu sahamiyaa mustaqbalka Apple wuxuuna kula taliyaa maalgashadayaasha sida ay tahay inay u fahmaan saamiyada.

Kaydka kobaca ayaa sida caadiga ah la xidhiidha shirkadaha laga filayo inay la kulmaan fidinta degdega ah oo ay kordhiyaan dakhligooda oo ah heer ka sarreeya celceliska. Saamiyadani waxay inta badan ku ganacsadaan qiime sare sababtoo ah filashada maalgashadayaasha ee koritaanka mustaqbalka. Dhanka kale, kaydka qiimuhu waxa loo arkaa inay hoos u dhacayaan marka loo eego qiimahooda hoose. Saamiyadani waxaa laga yaabaa inaysan yeelanin awood koritaan oo la mid ah sida kaydka koritaanka, laakiin waxaa badanaa loo arkaa inay leeyihiin aasaas adag iyo ganacsi qiimo dhimis ah.

Apple waxa ay taariikh u leedahay in loo arko in ay tahay kayd korriin, oo ay ku riixayaan wax soo saarkeeda aasaasiga ah sida iPhone iyo iPad. Si kastaba ha ahaatee, caqabadihii ugu dambeeyay ee shirkadda, oo ay ku jiraan hoos u dhigista iibka iPhone iyo xiisadaha ganacsiga ee Shiinaha, ayaa kor u qaaday welwelka ku saabsan awoodda ay u leedahay inay ku sii socoto habkan koritaanka.

Garfinkle wuxuu soo jeedinayaa in maalgashadayaasha ay tahay inay ula xiriiraan Apple kaliya maaha mid kobac ama saami qiimo leh, laakiin taa beddelkeeda waxay u tixgeliyaan inay tahay isku-dhafan. Waxay iftiimisay mawqifka dhaqaale ee shirkadda ee xooggan, oo ay ku jiraan kayd lacag caddaan ah oo ballaadhan, kordhinta lacagaha qaybinta, iyo barnaamijka dib-u-iibsiga saamiga. Qodobbadani waxay muujinayaan in Apple ay leedahay sifooyin korriin iyo qiyam labadaba, taasoo ka dhigaysa ikhtiyaar maalgashi oo soo jiidasho leh maalgashadayaasha leh xeelado kala duwan.

Markaad ka fekereyso maalgashiga Apple, maalgashadayaasha waa inay ku xisaabtamaan arrimo ay ka mid yihiin dhuumaha hal-abuurka ee shirkadda, fursadaha suuqa ee suurtagalka ah, iyo muuqaalka tartanka. Arrimahan ayaa kaa caawin doona in la go'aamiyo in Apple ay sii wadi karto koritaankeeda iyo soo celinta kalsoonida maalgashadayaasha.

Guud ahaan, kala soocida Apple sida kobaca ama kaydka qiimaha ma aha go'aan cad oo go'an. Guusheedii hore ee kaydka kobaca iyo mawqifkeeda maaliyadeed ee hadda sida kaydka qiimaha ayaa soo bandhigaya aragti aad u qoto dheer. Si loo sameeyo go'aamo maalgashi oo xog ogaal ah, maalgashadayaashu waa inay si taxadar leh u qiimeeyaan awooda Apple ee koritaanka mustaqbalka iyo qiimaynteeda hadda.

