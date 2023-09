Apple ayaa la filayaa inay daaha ka qaaddo line-up cusub oo iPhone ah oo leh Charger USB-C

By

Apple ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo safkeeda cusub ee iPhone maanta, kaas oo la filayo inuu ka soo muuqdo beddelka hillaaca una beddelaya dekedaha fiilada ee USB-C. Talaabadan ayaa timid ka dib markii uu khilaaf soo kala dhex galay Midowga Yurub (EU), kaas oo amray in dhamaan aaladaha yar yar oo ay ku jiraan telefoonadu ay la jaanqaadaan fiilooyinka USB-C dhamaadka sanadka soo socda. Midowga Yurub ayaa ku doodaya in isbeddelkani uu yarayn doono qashinka oo uu lacag u badbaadin doono macaamiisha.

Apple ayaa hore ugu dooday in xadhigeeda hillaaca uu ka ammaan badan yahay xajiyeyaasha USB-C oo ay horeba u isticmaali jireen shirkadaha iska soo horjeeda sida Samsung. Si kastaba ha ahaatee, shirkadu hadda waxay u hoggaansamaysaa shuruudaha Midowga Yurub. Moodooyinka cusub ee iPhone-ka ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo xafladda Apple's Wonderlust, oo ah inta badan xilliga sanadka ee iPhones cusub la soo bandhigo.

Ku dhawaaqistan ayaa ku soo beegantay xilli shirkadda Apple ay soo food saartay hoos u dhac ku yimid iibka Iphone-ka ,sababo la xiriira qiimaha sare ee shirkadda. Macaamiishu waxay dooranayaan inay dib u dhigaan u cusboonaysiinta moodooyinka cusub. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay la tacaalaysaa xiisadaha diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda Shiinaha ay ka mamnuuceyso shaqaalaha rayidka ah inay isticmaalaan taleefoonnada Apple.

Falanqeeyayaasha ayaa saadaaliyay in u wareejinta USB-C ay noqon doonto diiradda ugu weyn ee ku dhawaaqista Apple. Yory Wurmser, Falanqeeyaha Maamulaha Insider Intelligence, ayaa rumeysan in munaasabadda maanta ay sidoo kale ka muuqan doonto moodooyinka cusub ee Apple Watch iyo AirPod, laakiin iPhone 15 ayaa noqon doona sii deynta ugu muhiimsan ee shirkadda. Siyaasad-dejiyeyaasha EU-da waxay aaminsan yihiin in soo bandhigida dabaylaha caadiga ah ay fududayn doonto nolosha dadka reer Yurub, ayna meesha ka saarayso baahida dabaysha duuga ah, taasoo keentay kayd kharash dhan €250 milyan sannadkii macaamiisha.

Iyadoo qaar ka mid ah macaamiisha laga yaabo inay ka welwelaan isbeddelka fiilada, falanqeeyayaasha sida Avi Greengart oo ka socda Techsponential ayaa saadaaliyay in jiil gudaheed, macaamiishu ay aqbali doonaan oo ay la qabsan doonaan heerka cusub. Waxa kale oo la filayaa in Apple ay kor u qaadi doonto qiimaha moodallada Pro oo ay weheliso hagaajinta kamaradaha iPhone iyo chips-yada.

Hoos u dhaca dhawaan ku yimid iibka Iphone-ka, kaas oo ahaa ku dhawaad ​​kala bar dakhliga guud ee Apple, ayaa kor u qaaday welwelka. Xayiraadaha dowladda Shiinaha ay ku soo rogtay taleefannada iPhone-ka ee xafiisyada dowladda iyo hay'adaha ay dowladdu taageerto ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay saamiyada Apple iyo dareenka suuqa. Si kastaba ha noqotee, falanqeeyayaasha sida Dan Ives oo ka socda Wedbush ayaa aaminsan in Apple ay saami weyn ka heshay Shiinaha waxayna filayaan in mamnuucid kasta oo suurtagal ah ay saameyn doonto oo keliya qayb yar oo ah iibinta iPhone ee dalka.

Ilo:

- AFP

Qeexitaanno:

- Dekadaha xajiyeyaasha hillaaca: Dekedaha dallacaadda gaarka ah ee ay adeegsadaan aaladaha Apple.

- USB-C: Deked caalami ah oo ku dallacaadda oo noqonaysa halbeegga warshadaha ee aalado badan oo elektiroonig ah.

– Midowga Yurub (EU): Waa urur siyaasadeed iyo dhaqaale oo ka kooban 27 waddan oo xubnaha ka ah oo ku yaalla Yurub.

- Xadhkaha dallacaadda USB-C: fiilooyinka USB-C, sidoo kale loo yaqaan USB Type-C, waa fiilooyinka dib loo rogi karo oo awood u leh inay gudbiyaan awoodda iyo xogta labadaba.