Apple si uu ugu dhawaaqo Models iPhone cusub iyo in ka badan Munaasabadda Keynote

By

Apple ayaa isku diyaarinaysa inay soo bandhigto safkeedii ugu dambeeyay ee moodooyinka iPhone inta lagu gudajiro munaasabaddeeda muhiimka ah ee aadka loo sugayo, ee cinwaan looga dhigay "Wonderlust." Munaasabadda waxaa loo qorsheeyay Talaadada 10 AM PT waxaana si toos ah loogu daadihin doonaa daawadayaasha adduunka oo dhan. Marka lagu daro iPhone-yada cusub, Apple ayaa sidoo kale laga yaabaa inay daaha ka qaaddo Apple Watch cusub oo ay ku bixiso cusboonaysiinta soo socota ee Vision Pro VR headset.

Xanta ayaa soo jeedinaysa in Apple ay soo bandhigi doonto afar nooc oo iPhone ah oo soo socda: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iyo iPhone 15 Pro Max. Waxaa xusid mudan, moodooyinka “Pro” ayaa la filayaa inay ka soo muuqdaan ka beddelashada fiimyada birta aan-ka-soo-baxa lahayn una beddelaan fiimyada titanium-ka khafiifka ah oo suurtagal ah. Iyadoo la isla dhex marayo sida uu u ekaan doono, ayaa haddana waxaa la sheegayaa in faah faahin laga bixin doono ilaa inta shirku ka dhacayo.

Mid ka mid ah isbeddellada muhiimka ah ee ay u badan tahay in Apple ay ku dhawaaqdo ayaa ah ka wareejinta dekeddeeda hillaaca ee loo yaqaanno dekedda USB-C ee sida ballaaran loo qaatay. Isbadalkan waxaa dhaqaajinaya qawaaniinta EU waxayna saameyn ku yeelan kartaa sida mustaqbalka iibsadayaasha iPhone ay ula falgalaan qalabkooda. Waa la arki doonaa sida Apple ay u soo bandhigi doonto oo ay u caddayn doonto isbeddelkan macaamiisheeda.

Marka laga soo tago muujinta iPhone-ka, Apple waxa laga yaabaa inay qaadato fursad ay ku daaha ka qaado soo-saar cusub oo Apple Watch ah. Shirkaddu waxay leedahay rikoodh cusub oo dib-u-cusboonaysiinta qalabkeeda la xidhi karo ee caanka ah sannad kasta, in kasta oo faahfaahinta ku saabsan Apple Watch cusub ay weli yar tahay.

Intaa waxaa dheer, Apple waxaa laga yaabaa inay si kooban u taabato Vision Pro, madaxeeda dhabta ah ee dhabta ah ee la filayo. Iyadoo dhacdada iPhone ay soo jiidanayso qadar aad u weyn, la yaab ma noqon doonto haddii Apple ay bixiso cusboonaysiinta horumarka Vision Pro ka hor bilaabashada la filayo sanadka soo socda.

Si aad u daawato socodka tooska ah ee dhacdada muhiimka ah, daawadayaashu waxay si toos ah uga heli karaan bogga rasmiga ah ee Apple ama YouTube. Munaasabadda ayaa laga heli doonaa baahinta tooska ah ee YouTube-ka, waxaana barnaamijka Apple TV uu soo bandhigi doonaa dhacdada tooska ah iyo sidoo kale kuwii hore ee loogu talagalay dadka doorbidaya adeegsiga Apple TV.

Iyadoo dhawaan la soo bandhigayo moodooyinka cusub ee iPhone, cusbooneysiinta suurtagalka ah ee Apple Watch, iyo aragtida horumarinta madaxa madaxa ee Vision Pro VR, dhacdada muhiimka ah ee Apple waxay ballan qaadaysaa bandhig xiiso leh oo ku saabsan hal-abuurradii ugu dambeeyay ee shirkadda iyo wax-soo-saarka.

Ilo:

– [Maqaalka Xigasho](source-url)