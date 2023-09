Taxanaha iPhone 15: Qiimaha, Casriyeynta, iyo Xanta

By

Apple ayaa lagu wadaa inay ku soo bandhigto safkeeda iPhone 15 munaasabadda "Wonderlust" maanta, iyo daadadyo badan iyo warar xan ah ayaa soo baxay oo ku saabsan qiimaha moodooyinka iPhone 15 Pro. Sida laga soo xigtay ilahan, moodooyinka iPhone 15 Pro iyo iPhone 15 Pro Max waxay arki doonaan qiimo koror weyn marka loo eego moodooyinka sanadkii hore. IPhone 15 Pro Max ayaa la filayaa inuu yeesho qiimaha ugu sarreeya.

Wararka xanta ah ayaa sheegaya in moodooyinka vaniljka iPhone 15 iyo iPhone 15 Plus lagu soo bandhigi doono qiimo la mid ah kuwii iyaga ka horeeyay, laakiin wararka qaar ayaa tilmaamaya in laga yaabo inuu jiro qiimo koror. Dhanka kale, iPhone 15 Pro Max waxaa lagu xamanayaa inuu helo qiimaha ugu sarreeya ee kor u kaca oo ay weheliso casriyeynta ugu weyn, oo ay kujirto muraayadda kamarad-qaabka periscope-ka iyo chassis titanium.

Xog cusub oo ka timid Macrumors ayaa soo jeedinaysa inaysan jiri doonin wax qiimo kordhin ah moodooyinka iPhone 15 ee aan pro-ga ahayn. Qaabka saldhigga ah ee iPhone 15 ayaa la filayaa inuu ku bilaabo $799, isla qiimihii iPhone 14 ee sannadkii hore. Dalka Hindiya, qiimaha modelka saldhiga ah waxa lagu dejiyay Rs 79,900, waxaanay u badan tahay inuu sii ahaado sanadkan.

Moodooyinka iPhone 15 Pro ayaa la sheegay inay muujinayaan casriyeyn nashqad ah sida bezels khafiif ah iyo qaloocsan, iyo sidoo kale qaab cusub oo titanium ah oo lagu beddelayo chassis-ka birta ah. Waxaa jira warar xan ah oo ku saabsan badhanka "carrabka la'" oo dib loo habeeyay kaas oo u adeegi kara badhanka Action la mid ah Apple Watch Ultra. Isbeddelkan waxa laga yaabaa inuu beddelo badhanka beddelka dhinaca ee lagu arkay jiilalkii hore ee iPhones.

IPhone 15 Pro ayaa la filayaa inuu arko kor u kaca qiimaha $100, laga bilaabo $1099 gudaha Mareykanka. Tani waxay horseedi kartaa kor u kaca qiimaha ugu yaraan Rs 10,000 gudaha Hindiya. IPhone 15 Pro Max oo ah kan ugu sarreeya ayaa lagu xamanayaa inuu leeyahay qiimaha ugu sarreeya, iyadoo laga yaabo inuu bilaabo qiimihiisu yahay $ 1299 gudaha Mareykanka.

