Apple ayaa Soo Bandhigtay Taxanaha Cusub ee Apple Watch Taxanaha 9 oo leh astaamo la wanaajiyey

By

Apple ayaa maanta qabatay munaasabadeeda aadka loo wada sugayey, iyadoo soo bandhigtay qalab cusub oo kala duwan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhacdada ayaa ahaa daah-furka ku-darka ugu dambeeyay ee safkooda la gashan karo, Apple Watch Series 9.

Saacadda cusub ee smartwatch waxaa ku shaqeeya qalabka goynta S9, kaas oo ku faanaya 60% korodhka waxqabadka iyo 30% GPU degdeg ah marka loo eego kii ka horreeyay. Deidre Caldbeck, oo ah maamulaha suuqgeynta wax soo saarka Apple Watch, ayaa ku tilmaamay inay tahay "khadka saacadaha ugu awoodda badan weli."

Mid ka mid ah horumarka muhiimka ah ee Taxanaha 9 ayaa la xoojiyey, kaas oo la wanaajiyey ilaa 25%. Horumarkan ayaa ka dhigi doona amarrada codka iyo is dhexgalka Siri xitaa ka sii badan ee isticmaalayaasha.

Taxanaha 9 wuxuu soo bandhigayaa dhowr astaamood oo cusub oo xiiso leh. Isticmaalayaasha hadda waxay la geli karaan xogta caafimaadka Siri, taasoo u oggolaanaysa la socodka habboon ee jirkooda iyo fayoobidooda. Muuqaal kale oo lagu magacaabo Name Drop ayaa u sahlaysa dadka isticmaala inay la wadaagaan macluumaadka shakhsi ahaaneed isticmaalayaasha kale ee u dhow kuwaas oo sidoo kale haysta Apple Watch Series 9. Intaa waxaa dheer, qaabka Double Tap wuxuu u ogolaanayaa isticmaalayaasha inay xakameeyaan hawlaha saacadda iyagoo taabsiinaya farta mudiska iyo suulka gacanta ay xirtaan daawo.

Apple ayaa sidoo kale labanlaabtay dhalaalka bandhigga, iyada oo hubinaysa in muuqaalku fiicnaaday xitaa iftiinka qorraxda ee dhalaalaya. Mid kale oo wax ku ool ah ayaa ah awoodda aad si toos ah ugala socon karto saacadda iPhone-kaaga, taasoo sahlaysa in la helo taleefankaaga marka uu maqan yahay.

Warar kale, waxaa jiray mala-awaal iyo tilmaamo sheegaya in iPhone-kii ugu dambeeyay uu la imaan doono isku xiraha USB-C. In kasta oo tan aan si rasmi ah loo xaqiijin, ilaha silsiladda sahayda iyo warbixinadii dhawaa waxay soo jeedinayaan in Apple laga yaabo inay beddelato. Isbeddelkan ayaa furaya xawaaraha dallacaadda degdegga ah iyo la jaanqaadka aaladaha kale ee USB-C.

Ogeysiisyadan xiisaha leh ee ka soo baxay dhacdada Apple waxay muujinayaan sida ay uga go'an tahay inay riixaan xudduudaha tignoolajiyada, iyagoo soo bandhigaya alaabooyin cusub oo kor u qaadaya khibradda isticmaaleyaasha.

Ilo:

- Taxanaha Apple Watch 9: [geli isha]

- USB-C ee xanta iPhone: [geli isha]