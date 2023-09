Ubisoft Waxay Bixisaa Cusbooneysiin ku saabsan Taariikhda Siideynta Xdefiant iyo Heerka Horumarka

By

Ubisoft waxay dhawaan wadaagtay cusboonaysiin muhiim ah oo ku saabsan taariikhda siideynta iyo heerka horumarka ee ciyaarteeda soo socota, Xdefiant. Qoraal ay soo dhigeen website-kooda rasmiga ah, soo saaraha fulinta Mark Rubin ayaa shaaca ka qaaday in ciyaartu aysan dhaafin habka soo gudbinta ee Sony iyo Xbox, taasoo keentay arrimo u hoggaansan oo u baahan in wax laga qabto ka hor inta aan la xaqiijin taariikhda la sii daayo.

Rubin wuxuu sharxay in shirkadu ay heshay natiijooyinka ugu horreeya ee habka soo gudbinta bartamihii Agoosto, taas oo muujisay in ciyaartu aysan buuxin shuruudaha lagama maarmaanka ah ee u hoggaansanaanta. Muujintan ayaa la yaab ku noqotay kooxda, maadaama ay dhayalsadeen tirada shaqada ee loo baahan yahay si loo xaqiijiyo u hoggaansanaanta.

Natiijo ahaan, Ubisoft ma awoodo inay bixiso taariikh gaar ah oo la sii daayo Xdefiant wakhtigan. Taa beddelkeeda, waxay diiradda saarayaan xallinta arrimaha u hoggaansanaanta iyo u diyaargarowga soo gudbinta kale ee haysta masraxa. Haddii soo gudbintu dhaafto, ciyaarta waxa laga yaabaa in la sii daayo badhtamaha ilaa dhammaadka Sebtembar. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jirta suurtogalnimada in kaarka shuruuda ah la bixiyo, una baahan balastar Maalinta 1 ah oo leh hagaajin kama dambays ah oo loo hoggaansamo. Xaaladdan oo kale, taariikhda siideynta waxaa la riixi doonaa horraanta/bartamaha Oktoobar.

In kasta oo ay jiraan hubaal la'aantaas, Rubin waxa uu u xaqiijiyay taageerayaasha in Ubisoft ay weli ka go'an tahay hufnaanta iyo dhegeysiga jawaab celinta ciyaartoyga. Kooxdu waxay hore ugu dartay codsiyada ciyaartoyga horumarka ciyaarta, sida ku darida Codaynta Khariidadda iyo qaabka S&D oo kale ee soo socda. Rubin wuxuu carabka ku adkeeyay in Xdefiant loogu talagalay inay u noqoto ciyaar bulshada, Ubisoftna waxay u heellan tahay bixinta khibradda ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.

Gebagebadii, taageerayaasha Xdefiant waxay u baahan doonaan inay sugaan wax yar ka dheer siideynta ciyaarta iyadoo Ubisoft ay ka shaqeyneyso inay hubiso u hoggaansanaanta Sony iyo Xbox. Kooxdu waxay si firfircoon uga hadlaysaa arrimaha la aqoonsaday inta lagu jiro habka soo gudbinta waxayna rajaynaysaa inay bixiso taariikhda siidaynta adag sida ugu dhakhsaha badan.

Xigasho: Ubisoft iyada oo loo sii marayo bogga rasmiga ah ee Ubisoft