Xisaabta xiisaha leh ee Kakeeya Sets

By

Xisaabiyeyaasha ayaa muddo dheer la dhacay dhibaatada loo yaqaan Malo-awaalka Kakeya, taas oo ku lug leh habaynta irbadaha iyo awoodda ay u leeyihiin inay bannaanka xaaqaan. In kasta oo malo-awaalka laftiisu uu u ekaan karo mid fudud, saamayntiisa qaybaha kala duwan ee xisaabta waa kuwo aad u fog oo muhiim ah.

Xudunta mala-awaalka Kakeya ayaa ku jirta fikradda jaangooyooyinka Kakeya, kuwaas oo tixraacaya qabanqaabada cirbadaha dabooli kara meel yar. Khubarada xisaabta waxay ogaadeen in jaantusyadani ay aad u yar karaan marka loo eego bed ahaan ama mugga, iyadoo ku xidhan cabbirka ay ku habaysan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, waxa jira mitir loo yaqaan cabbirka Hausdorff oo soo jeedinaya in sets Kakeya ay tahay inay had iyo jeer weynaadaan.

Malo-awaalka Kakeya waxa uu asaas u noqdaa kala sarraynta mashaakilaadka falanqaynta iswaafajinta, waa laan xisaabeed oo barasa matalaadda hawlaha sida wadar hawleed xilliyeed. Labada dhibaato ee ugu horreeya ee kala sarreyntan ayaa ah malo-awaal xaddidan iyo malo-awaal Bochner-Riesz, kuwaas oo labaduba la tacaalaya hab-dhaqanka beddelka Fourier ee muujinta hawlaha sida wadarta mowjadaha sinaha.

Haddii malo-awaalka Kakeeya uu been yahay, waxay tusinaysaa in malaha kale ee madaxda sare midkoodna aanu run ahayn. Taa beddelkeeda, caddaynta malo-awaalka Kakeya run waxay siinaysaa aragtiyo qiimo leh xisaabyahannada ka shaqaynaya dhibaatooyinkan la xidhiidha.

Waxa xiiso leh, xisaabyahannadu waxay sidoo kale ogaadeen in farsamooyinka la sameeyay si wax looga qabto mala-awaalka Kakeya lagu dabaqi karo aragtida nambarada, oo u muuqata goob aan xiriir la lahayn. Tani waxay furtay waddooyin cusub oo cilmi baaris ah waxayna horseedday horumarro waaweyn oo xagga aragtida tirada.

Sheekada mala-awaalka Kakeya waxay ku bilaabataa isbeddelka Fourier, oo ah qalab xisaabeed xoog leh oo u oggolaanaya hawlaha in loo kala qaybiyo qaybo yaryar oo la falanqeeyo. Si kastaba ha noqotee, dhinacyo badan, dib u noqoshada isbeddelka Fourier waxay u horseedi kartaa natiijooyin lama filaan ah, kuwaas oo lagu xallin karo iyadoo la adeegsanayo qalabka Kakeya.

Xidhiidhka u dhexeeya malo-awaalka Kakeya iyo malaha Bochner-Riesz, iyo sidoo kale xaddidaadda xaddidan, ayaa la aasaasay. Malo-awaaladaasi waxay bixiyaan habab kale oo lagu soo kabsado shaqadii asalka ahayd iyada oo aan la kulmin burbur ama khaladaad.

Dhibaatada taajka ee kala sareynta, oo loo yaqaan mala-awaal fududaynta maxalliga ah, waxay diiradda saartaa xaddididda cabbirka xalalka isla'egyada hirarka. Malo-awaalkani waxa uu la xidhiidha joomatari xariiqyada ku jira set Kakeya oo waxa uu sheegayaa in khaladaadka xalku ay tahay in ay celcelis ahaan soo baxaan muddo ka dib.

Daraasadda jaangooyooyinka Kakeya iyo saamaynta ay ku leedahay falanqaynta iswaafajinta iyo aragtida tirada ayaa sii wadda inay soo jiidato xisaabyahannada adduunka oo dhan. Xalka dhibaatooyinkan kaliya ma sii qotomiyaan fahamkayaga dabeecadda adag ee xisaabta laakiin sidoo kale waxay leeyihiin codsiyo wax ku ool ah oo dhinacyo kala duwan ah, laga bilaabo fiisigiska ilaa habaynta calaamadaha.

Ilo:

- Majaladda Quanta: "Dunida Duurjoogta ah ee Curyaaminta Joogtada ah"

- Jaamacadda Edinburgh

- Jaamacadda Wisconsin, Madison

- Jaamacadda Pennsylvania