Sida Dhakhso Looga Helo Dhibcaha Starfield

Starfield, ciyaarta sahaminta meel sare ee Bethesda, waxa ay ku wareegaysaa helida credits si aad u iibsato qalabka, u cusboonaysiiso dayax gacmeedkaaga, oo aad kireysato xubnaha shaqaalaha. Inkastoo ay jiraan dhowr habab oo lagu kasbado dhibcaha ciyaarta, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa ah kuwo gaabis ah oo aan waxtar lahayn kuwa aan dooneynin inay ku qaataan lacag dhab ah. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha ugu dhaqsaha badan ee si sharci ah loogu ururin karo dhibcaha gudaha Starfield:

1) Fur xirfadda Ganacsiga

Xirfadda ganacsigu waxay lama huraan u tahay gadashada iyo iibinta alaabta gudaha Starfield. Markaad ku maalgeliso dhibcaha xirfadaha Ganacsiga, waxaad furi kartaa faa'iidooyin kala duwan, sida qiimo dhimista wax iibsiga, faa'iidada iibka oo kordhay, iyo in ka badan. Markaad sii horumariso xirfaddan, qiimo dhimista iyo kor u qaadista faa'iidada ayaa noqonaysa mid aad muhiim u ah.

2) Bililiqo si xeeladaysan

Gudaha Starfield, waxaa jira walxo lagu ururiyo meel kasta oo aad tagto. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan alaabtu maaha kuwo qiimo leh oo ku filan si loo caddeeyo miisaankooda. Maaddaama ay xaddidan tahay awoodda qaadida, waxaa muhiim ah in si taxadar leh loo qiimeeyo qiimaha shayga marka la eego culeyskiisa ka hor inta aan la go'aansan in la qaato iyo in kale.

3) Sare u qaad xirfadda is-daba-marineed

Xirfadda Scavenging ee Starfield waxay kuu ogolaaneysaa inaadan ogaanin hantida qarsoon laakiin sidoo kale waxaad ka heshaa alaab qiimo leh weelasha. Markaad ku hormarto Scavenging, waxaad la kulmi doontaa waxyaabo naadir ah oo ka qiimo badan, taasoo siinaysa fursad qaali ah oo aad ku kasbato dhibco markaad sahamiso.

4) Ka qaado hawlo dhammaan Guddiyada Hawlgalka

Guddiyada ergada ee degsiimooyinka iyo kooxaha kala duwan waxay bixiyaan weydiimo dhinac ah oo kugu abaalmariya dhibco. Dhamaystirka hawlgalladan waxay ku kasban kartaa abaal-marin credit oo la taaban karo, koox kasta guddigeeda waxay yeelan doontaa hawlgallo gaar ah oo la jaan qaadaya yoolalkooda.

5) Dhiso meelo ka baxsan

Samaynta meelo ka baxsan meerayaasha waxay u baahan tahay xoogaa dadaal ah, laakiin abaal-marintu waa u qalantaa. Adiga oo habaynaya boosteejooyinkaaga si aad u soo saarto kheyraad qiimo leh, waxaad urursan kartaa kheyraad badan oo loo iibin karo credits. Inta badan boosteejooyinka aad maamusho, waa sii badnaan doontaa faa'iidada suurtagalka ah.

6) Iibin maraakiibta dheeraadka ah ee aad haysato

Haddii aad haysato xiddigo ka badan inta aad xamili karto, tixgeli inaad ku iibiso Farsamo-yaqaan Markab ah. Iyadoo laga yaabo inay jirto kharash yar oo lagu diiwaan geliyo markabkaaga, iibinta maraakiibta dheeraadka ah waxay keeni kartaa soo-noqosho la taaban karo oo u banneeyo boos ganacsiyo faa'iido badan leh.

7) Dhameystir howlgallada kooxeed

Bilaabida hawlgallada kooxeed kaliya maaha inay horumariso sheekada ciyaarta laakiin waxay sidoo kale bixisaa abaal-marin credit deeqsinimo leh. Hawlgalladani waxay la socdaan yoolalka kooxda aad dooratay waxayna ku siinayaan hab aad u wanaagsan oo aad ku xoojiso dhibcahaaga inta aad jidka ku jirto.

8) Horumar iyada oo loo marayo horumarka hadafka tooska ah

Dhamaystirka hawlgallada ololaha waa hab toos ah oo lagu kasbado dhibco Hawlgallada intooda badani waxay bixiyaan magdhow lacageed, qaarna xitaa waxay bixiyaan alaab naadir ah abaal-marin ahaan. Hubi inaad kala horraysiiso hawlgalladan si aad u kasbato dhibcaha iyo agabka qiimaha leh labadaba.

9) Iibi xogta sahanka

Markaad sahamiso meerayaal kala duwan, qaado wakhti aad ku sawirto flora deegaanka, fauna, iyo sifooyinka juqraafiga. Iskaan kastaa wuxuu ku darayaa xog ururintaada, kaas oo lagu iibin karo dhibco Vladimir Sall, oo xubin ka ah kooxda Xiddigaha.

10) Si taxadar leh u isticmaal amarrada console-ka (khiyaamada).

Haddii aad diyaar u tahay inaad leexiso sharciyada, amarrada console-ka ee Starfield waxay ku siin karaan hanti degdeg ah qaab credits. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka khiyaanada waxay kaa ilaalin kartaa inaad guulo gaarto ciyaarta dambe, markaa si caqli gal ah u isticmaal.

Gebogebadii, credits waa lagama maarmaan gudaha Starfield. Adeegsiga hababkan, waxaad si dhakhso ah u kasban kartaa credits adoon isticmaalin lacag dhab ah ama jebin wax sharci ah.

Ilaha: Bethesda