U diyaargarow soo-bandhigidda iPhone 15!

Xafladda iPhone 15 ayaa geeska ku dhow waxaana lagugu martiqaaday si xushmad leh! Waa mar kale sanadka marka Apple ay ku dhawaaqdo safkooda cusub ee iPhones, sanadkanna waa iPhone 15. Munaasabadda, oo loo yaqaan "Wonderlust", ayaa loo qorsheeyay Talaadada, Sebtembar 12, 2023, 10: 00 AM (PST). Taariikhda dalabka hore waxa loo dejiyay Jimcaha, Sebtember 15, 2023, saacada 05:00 AM (PDT)

Sida laga soo xigtay ilo badan, waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in soosaarka iPhone 15 laga yaabo inuu ka beddelo Shiinaha una wareego Hindiya. In kasta oo tan aan la xaqiijin, qaar badan ayaa ku faraxsan suurtagalnimada isbeddelka goobta safarka ee furitaanka. Haddii aan ka nimid Shiinaha ama Hindiya, waxaa muhiim ah in aan diyaarsanno baasaboorkayaga oo aan hubinno in aan haysanno dhammaan dukumeentiyada safarka iyo safarradayada.

Dib u milicsiga guusha IPhone 14 USA Pre-Order Thread, oo leh in ka badan 25,000 oo dhejis ah, 1 milyan oo aragti ah, iyo 1,500 oo cod ah, waxaa cad in xamaasadda iPhones-ka cusub ay tahay mid aan la mid ahayn. Ma awoodi doonaa inaan jabiyo rikoor kale sanadkan? Waqtiga kaliya ayaa sheegi doona.

Marka ay soo dhawaato bilaabista, la socodka amaradayadu waxay noqotaa lama huraan. Marka amarradu bilaabaan inay u guuraan marxaladda "Diyaarinta Shixnadda", waxaan filan karnaa inaan aragno dhaqdhaqaaqa dhammaadka wiigga. Tani waa marka aan bilaabi karno dabagalka xirmooyinkayaga anagoo adeegsanayna lambarka raadraaca ee la bixiyay. UPS waa mid ka mid ah xamuulka xamuulka qaada ee Apple, website-kooduna wuxuu noo ogolaanayaa inaan la soconno shixnadahayada iPhone. Waa muhiim inaad haysato qaansheegtayada lambarka taxanaha ah, kaas oo laga heli karo website-ka Apple.

Mid ka mid ah baaritaanada la filayo inta lagu guda jiro habka rarida waa "Scan Import" ee Louisville, Kentucky. Sawirkaani wuxuu muujinayaa in shixnaduhu ay nadiifiyeen habraacyada soo dejinta ee waddanka laga helayo waxayna dammaanad qaadayaan in iPhone-ku iman doono maalinta xigta. Waa guulihii ugu dambeeyay ka hor inta aanan ugu dambeyntii gacanta ku dhigin iPhones cusub.

Markaa, u diyaargarow soo-bandhigidda iPhone 15! Hubi in baasaboorkaagu uu cusub yahay, lasoco dalabkaga, oo u diyaar garow inaad soo dhaweyso waxa ugu cusub ee lagu soo kordhiyay qoyska Apple.

