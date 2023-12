Sahaminta Tartanka Satalaytka: Saamaynta Deegaanka iyo Caqabadaha Xeerarka

Ma ogtahay in hadda ay jiraan kaliya ilaa 8,000 oo dayax-gacmeed oo firfircoon Si kastaba ha ahaatee, isbeddellada dhawaanahan ayaa soo jeedinaya in si weyn ay sare ugu kacday feylasha dayax-gacmeedka, iyadoo waddamadu ay si wadajir ah u sameynayaan gudbinta in ka badan hal milyan oo dayax-gacmeed oo ku yaalla in ka badan 300 oo habab kala duwan oo dayax-gacmeedyo badan oo wada shaqeynaya, oo loo yaqaanno xiddigaha. Su'aashu waxay soo baxaysaa: maxaa ka dambeeya tartankan dayax-gacmeedka?

Mid ka mid ah sharraxaadda macquulka ah ayaa ah in hawl-wadeennada dayax-gacmeedku ay qarka u saaran yihiin khamaarkooda oo ay buuxinayaan satalaytyo ka badan inta ay dhab ahaantii ku talo jiraan inay diraan. Markay sidaas sameeyaan, waxaa laga yaabaa inay soo jiitaan dareenka maalgashadayaasha, heli karaan tartan tartan ah, ama xitaa inay iibiyaan qaybo ka mid ah raadiyaha si ay faa'iido uga helaan.

Haddii xitaa qayb ka mid ah dayax-gacmeedyada la fayl-gareeyey la diro, waxa ay abuuri doontaa cidhiidhi dhuleed hooseeya oo leh in ka badan 100,000 dayax-gacmeedyo dheeraad ah. Tani kaliya ma horseedi doonto kororka isku dhaca u dhexeeya satalaytka, taasoo dhalinaysa qashinka meel bannaan oo khatar ah, laakiin sidoo kale waxay keenaysaa khataraha soo noqoshada dayax gacmeedyada ee suurtogalka ah inay saameeyaan cimilada oo ay waxyeelo u geystaan ​​dadka ama diyaaradaha. Khatarahani aad bay u kordhi doonaan haddii hawl-wadeenadu ay sii wadaan in ay kaydiyaan satalaytka heerka hadda la joogo.

Waxa kale oo jira calaamado muujinaya in qaar ka mid ah hawl-wadeennada dayax-gacmeedka ay ku dheggan yihiin tirooyinka si ay u maamulaan nidaamka. Tusaale ahaan, shirkad Faransiis ah, E-Space, ayaa xareeyay ururrada xiddigaha oo dhan 337,000 oo dayax-gacmeed. Si kastaba ha ahaatee, maamulaha shirkadu wuxuu xusay qorshayaasha "ugu yaraan 30,000 satellites," halka agaasimaheeda horumarinta wax soo saarka uu tixraacayo "kaliya dhawr kun oo satalayt." Tani waxay dhalinaysaa su'aalo ku saabsan saxnaanta waraaqahan.

Intaa waxaa dheer, waxaa jira kiisas hawlwadeennada dayax-gacmeedka oo ka faa'iidaysanaya xeerar maamul oo kala duwan iyo khidmadaha la xidhiidha xeraynta dayax-gacmeedka ee dalal badan. SpaceX, tusaale ahaan, waxa ay dacwad ka gudbisay Maraykanka, Norway, Jarmalka, iyo hadda Tonga. Tonga, oo taariikh u leh inay boosaska dayax-gacmeedka ka kiraysato hawl-wadeennada ajaanibka ah si ay macaash uga helaan, waxay dhawaan noqotay hoyga SpaceX ee xaraynta 29,998 dayax-gacmeedka Oktoobar 2023.

Tartankan dayax-gacmeedka ee sii kordhaya ayaa soo bandhigaya caqabado sharciyeed. Ururka Isgaarsiinta Caalamiga ah (ITU), oo ah hay'adda Qaramada Midoobay ee mas'uulka ka ah isku-dubbaridka soo noqnoqda raadiyaha, ayaa loo xilsaaray inay kormeerto isku-dubbaridka u dhexeeya hawlwadeennada kala duwan ee dayax-gacmeedyada. Si kastaba ha ahaatee, baaxadda feylashan megaconstellation-ka ah iyo kala qaybsanaanta waraaqaha u dhexeeya dawlado kala duwan ayaa ku adkeynaya ITU inay ka hortagto faragelinta u dhexeeya dayax-gacmeedyada.

Waa maxay sababta ay hawl-wadeennada dayax-gacmeedyadu u xaraynayaan dayax-gacmeedyo ka badan inta ay ku talo jiraan inay hawada sare u diraan?

Hawl-wadeenadu waxa laga yaabaa inay xareeyaan satalaytyo badan si ay u soo jiitaan maal-gashadayaasha, u helaan tartan tartan ah, ama u iibiyaan qaybo ka mid ah spectrum raadiyaha si ay faa'iido uga helaan.

Waa maxay khataraha ka iman kara cidhiidhiga ku yimaadda wareegtada dhulka hoose?

Gawaarida dhulka hoose ee ciriiriga ah waxay horseedi kartaa kororka isku dhaca u dhexeeya satalaytka, taasoo dhalinaysa qashin meel bannaan oo khatar ah. Dib u gelinta dayax-gacmeedyada waxay saameyn kartaa cimilada, halka qashinka ay keeni karaan khataro dadka ama diyaaradaha.

Ma sax baa tirooyinka ku jira xeraynta dayax-gacmeedka?

Waxa jira calaamado muujinaya in qaar ka mid ah hawl-wadeennada dayax-gacmeedka laga yaabo inay wax ka beddelaan tirooyinka. Xaaladaha qaarkood, hadallada iska soo horjeeda ee saraakiisha shirkadu waxay kor u qaadaan shakiga ku saabsan saxnaanta waraaqaha.

Sidee buu muuqaalka sharcigu wax uga qabtaa arrintan?

Ururka Isgaarsiinta Caalamiga ah (ITU) ayaa mas'uul ka ah isku-dubbaridka feylasha dayax-gacmeedka, laakiin waxaa soo food saartay caqabado ay ugu wacan tahay baaxadda fayl-gareynta megaconstellation-ka iyo kala qaybsanaanta fayl-gareynta ee u dhexeeya dowlado kala duwan. ITU waxa laga yaabaa inay tixgeliso inay dedejiso hab-socodka sharciyaynta iyo soo bandhigida khidmadaha si ay u niyad-jebiso fayl-garaynta mala-awaalka ah.

