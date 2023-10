Baaritaanka Qorraxda ee Parker wuxuu sii wadaa inuu furfuro waxyaalaha qarsoon ee qorraxda

By

Parker Solar Probe ayaa dhawaan dhamaystirtay wajigeeda 17aad ee u dhow Qorraxda, isaga oo ku yimid 7.26 milyan kiiloomitir ee sawir-qaadista qorraxda. Intii lagu jiray qaabkii 13-aad, waxay noqotay dayaxgacmeedkii ugu horreeyay ee abid ku gudba qulqulka korontadu (CME), dhacdo xoog leh oo ku tuurta balaasmaha baaxadda leh meel bannaan. Hadafka baaritaanka, kaas oo la qorsheeyay inuu sii socdo ilaa 2025, wuxuu ujeedkiisu yahay inuu furfuro siraha qorraxda iyo bixinta fikrado muhiim ah oo ku saabsan ifafaalaha qorraxda.

Parker Solar Probe, oo inta badan loo yaqaan "matoorka yar ee sii socda oo socda," ayaa soo dhawaaday Sebtembar 27-keedii, isaga oo 7.26 milyan oo kilomitir ka sarreeya lakabka sare ee qorraxda, oo loo yaqaan photosphere. Guushan cajiibka ah waxay daba socotaa heerkeedii hore ee duullimaadyada ka saarista korontadu inta lagu guda jiro qaabkeedii 13aad ee Sebtember 5, 2022.

Guusha howlgalka ayaa loo aaneynayaa adkeysiga dayax gacmeedka iyo awooda uu u leeyahay in uu u adkeysto xaaladaha adag. In kasta oo ay la kulmeen heerkul gaadhaya 1400 darajo Celsius, qalabka baadhitaanka ee ugu muhiimsan waxa lagu ilaaliyaa gaashaan, taas oo u oggolaanaysa in ay ku shaqeeyaan deegaan heerkul caadi ah oo u dhow.

Ujeedada ugu weyn ee Parker Solar Probe waa in la barto korona qorraxda, qaybta sare ee jawiga qorraxda. Saynis yahanadu waxay higsanayaan inay fahmaan waxa kululeeya korona oo ay raadiyaan socodka tamarta dhexdeeda. Intaa waxaa dheer, waxay raadiyaan inay baaraan dardargelinta dabaysha qoraxda marka ay ka baxdo Qorraxda, iyo sidoo kale qaab dhismeedka Qorraxda iyo goobaheeda magnetic.

Ka saarida tirada badan ee Coronal ayaa xiiso gaar ah u leh fiisigisyada qorraxda. Dhacdooyinkan xoogga leh waxay saameyn weyn ku yeelan karaan Dhulka, laga bilaabo khalkhalgelinta nidaamyada isgaarsiinta ilaa ay sababaan koronto la'aan. Markay baranayaan duufaannada qorraxda, saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay si fiican u fahmaan xoogagga iyaga wata oo ay horumariyaan awoodaha saadaalinta.

Horumarkii ugu dambeeyay ee ay gaartay Parker Solar Probe, oo dhex mara CME meesha ugu dhow ee Qorraxda, ayaa bixisay xog qiimo leh oo ku saabsan xawaaraha iyo cufnaanta hirarka naxdinta leh. In kasta oo CME-gan gaarka ahi aanu khatar ku ahayn Dhulka, haddana waxa ay iftiiminaysaa muhiimadda ay leedahay in la barto dhacdooyinkan iyo cawaaqibkooda.

Mashruuca Parker Solar Probe waxaa maamula oo maamula shaybaadhka fiisigiska ee Johns Hopkins ee Laurel, Maryland. Dayax gacmeedka, oo lagu dhex dhisay wakhtiga iyo miisaaniyada NASA, ayaa sii wada inay u gogol xaarto sahan cusub oo ku saabsan xidigta noogu dhow, Qorraxda.

