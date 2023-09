Dayax-gacmeedka XRISM oo Bilaabay inuu Caalamka ku barto Midabo kala duwan oo Raajooyin ah

Soo koobid: Dayax gacmeedka Sawirka X-Ray iyo Spectroscopy Mission (XRISM), oo ah dadaal iskaashi oo ka dhexeeya Wakaaladda Sahaminta Hawada Japan (JAXA) iyo NASA oo ay ka qayb qaadanayso Wakaaladda Hawada Yurub, ayaa la bilaabay Sebtember 6-deedii. Hadafka XRISM waa in lagu ogaado hirarka raajada oo leh saxnaan aan horay loo arag iyo in la siiyo saynisyahano akhrin cusub oo cusub oo ku saabsan meelaha kulul iyo tamarta leh ee caalamka. Si ka duwan telescopes-ka raajada ee jira, XRISM waxay kala saari kartaa midabada kala duwan ee iftiinka raajada, iyada oo furaysa xog badan. Qalabkeedu waxa uu ku ogaadaa raajada iyada oo loo marayo isbeddelo heerkul yar, taas oo awood u siinaysa in ay aqoonsato walxaha kiimikaad ee ku jira walxaha oo ay akhrido xawaaraha dhaqdhaqaaqa gaaska. Dayax gacmeedku waxa uu rajeenayaa in uu bixiyo aragti cusub oo ku saabsan caalamka kulul iyo tamarta leh, indha indheynta qaraxyada, isdhexgalka godka madow, iyo isku darka kooxda galaxyada si tafatiran oo aan horay loo arag. Saynis yahanada Jaamacadda Chicago waxay falanqeyn doonaan indha-indheyntii ugu horreysay ee XRISM ee kooxaha galaxyada waaweyn iyo kooxaha, iyagoo rajeynaya inay fahmaan isdhexgalka ka dhexeeya godadka madow ee aadka u weyn iyo galaxyada martida loo yahay. XRISM waxay kaloo cabbiri doontaa curiyeyaasha kiimikaad badan waxayna muujin doontaa qurxinta kiimikada hadda ee caalamka. Soo saarida dayax gacmeedka eegida raajada ee meel bannaan waxay soo bandhigaysaa caqabad weyn sababtoo ah jawiga dhulka oo xannibaya raajada. Tani waa isku daygii afraad ee lagu dirayo laguna hawlgelinayo dayax-gacmeed la mid ah si guul leh, saynisyahannadu waxay rajo ka qabaan awoodda XRISM.

Ilo:

