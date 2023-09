Daraasad Cusub Oo Ka Heshay Sunta Waxyeelada Leh Ee Manka Bee ee Ireland

By

Daraasad ay dhowaan sameeyeen Trinity College Dublin iyo Jaamacadda Dublin City ayaa iftiimisay saamaynta xun ee sunta cayayaanka lagu dilo ku leedahay noocyada kala duwan ee shinnida ee Ireland. Cilmi-baarayaashu waxay baareen manka dalagga 12 goobood oo kala duwan oo dalka ah waxayna falanqeeyeen heerarka sunta cayayaanka hadhaaga ah. Waxa kale oo ay manka ka soo ururiyeen beeyada malabka iyo bumblebees ee goobahan.

Daraasadu waxay daaha ka qaaday in manka bumblebee uu lahaa tirada ugu badan ee iskudhisyada iyo ogaanshaha sunta cayayaanka marka loo eego noocyada kale ee manka. Gaar ahaan waxay khusaysay joogitaanka cayayaanka neonicotinoid ee manka bumblebee. Neonicotinoids ayaa la og yahay inay waxyeello u geystaan ​​shinnida iyo xayawaanka kale.

Waxa taas ka sii murugo badnayd in qaar badan oo ka mid ah sunta cayayaanka ee la ogaaday aan dhawaan lagu marin beerihii manka laga soo ururiyay. Tani waxay soo jeedinaysaa in kiimikooyinkani ay ku sii jiraan deegaanka muddo dheer ama in hadhaaga ay ka yimaadaan dhirta meelaha kale ee ka mid ah noocyada caleenta shinnida.

Elena Zioga, oo ah qoraaga ugu horreeya ee daraasadda iyo musharaxa PhD ee Dugsiga Trinity ee Sayniska Dabiiciga ah, ayaa muujisay welwelka ay ka qabto natiijooyinka. Waxay iftiimisay in qaar ka mid ah suntan cayayaanka ah aan loo isticmaalin beeraha muunada ah ugu yaraan saddex sano, taas oo ka dhigan in kiimikooyinku ku sii jiraan cidhifyada beerta ama in shinnidu ay ka soo ururiso manka wasakhaysan meelo ka baxsan goobaha la muunada ah.

Natiijooyinka kale ee muhiimka ah ee cilmi-baaristu waxay ahayd in noocyada kala duwan ee shinnidu ay la kulmeen noocyada kala duwan ee sunta cayayaanka. Manka malabka ayaa la ogaaday in inta badan ay ku wasakhoobeen fungicides, halka manka bumblebee uu ugu horrayn ku wasakhoobay sunta cayayaanka neonicotinoid.

Zioga waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay in la tixgeliyo noocyo badan oo shinni ah marka la qiimeynayo soo-gaadhista sunta cayayaanka. Waxay sheegtay in isticmaalka shinnida malabka oo ah tixraaca keliya ee lagu fahmo soo-gaadhista sunta cayayaanka aysan bixinayn sawir dhammaystiran. Labada honeybees iyo bumblebees waxay ka ciyaaraan door muhiim ah adeegyada pollination iyo taageeridda nidaamka deegaanka caafimaadka leh.

Daraasadani waxay iftiiminaysaa ku saabsan joogitaanka sunta cayayaanka waxyeelada leh ee manka shinnida ee Ireland. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo fahmo saameynta mustaqbalka fog ee haraaga suntan cayayaanka ah ee ku wajahan shinnida iyo kala duwanaanshaha noole ee ballaaran.

