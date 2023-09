Qaab dhismeedka alwaax ee ugu da'da weyn ee shukaansiga Nus milyan sano ah ayaa laga helay Zambia

Khubarada cilmiga qadiimiga ah ayaa cilmi-baadhis taariikhi ah ka sameeyay goobtii hore ee Kalambo Falls ee dalka Zambia. Waxay soo saareen qaab-dhismeedka alwaax ee ugu da'da weyn ee abid la helo, oo soo jiray ku dhawaad ​​nus milyan sano. Qaab dhismeedka si wanaagsan loo ilaaliyo ayaa iftiiminaya awoodaha horumarsan ee awoowayaasheena hore. Helitaanka ayaa soo jeedinaysa inay ka horumarsan yihiin tignoolajiyada sidii hore loo rumaysan yahay.

Dhismaha alwaaxa ayaa laga helay Falls-ga Kalambo, oo ku taalla meel u dhow xuduudka Tanzania. Waxaa lagu qiyaasaa in ay jirto ugu yaraan 476,000 oo sano, ka hor horumarka Homo sapiens. Alwaaxdu waxay soo bandhigtay calaamado gooyay oo tilmaamaya in qalabka dhagaxa loo adeegsaday in lagu xidho laba qori oo waaweyn. Qaab-dhismeedka waxa la rumaysan yahay in uu u adeegay sidii madal, socod, ama hoy kor loo qaaday, oo loogu talagalay in awoowayaasheen lagu ilaaliyo biyaha.

Marka laga soo tago qaab dhismeedka alwaaxa, ururinta agabka alwaaxyada ah oo ay ku jiraan jeex iyo ul qodaya ayaa sidoo kale laga helay goobta. Iyadoo hore loo ogaa in bini'aadamka hore ay isticmaali jireen alwaax inta lagu jiro wakhtigan, badanaa waxay ahayd ujeedooyin xaddidan sida dab-qabad ama ugaarsi.

Qoraaga hormoodka ah ee daraasaddan, Larry Barham oo ka tirsan jaamacadda Liverpool, ayaa sheegay in daahfurka qaab-dhismeedkani uu ahaa "helitaanka fursad" oo la sameeyay intii lagu jiray qodista 2019. Diiwaankii hore ee qaab dhismeedka alwaax ee ugu da'da weyn ayaa soo taxnaa qiyaastii 9,000 sano, taas oo samaynaysa helitaankan. si weyn uga weyn.

Ilaalinta alwaaxda qadiimiga ah waa caqabad ay ugu wacan tahay u janjeersiga qudhunka iyo ka tagista raadadka ugu yar ee diiwaanka taariikhiga ah. Si kastaba ha ahaatee, heerka biyaha sare ee Kalambo Falls ayaa la rumeysan yahay inay gacan ka geysatay ilaalinta gaarka ah ee qaab-dhismeedka qarniyadii lasoo dhaafay.

Cilmi-baadhayaashu waxay awoodeen inay si sax ah u go'aamiyaan da'da qaabdhismeedka alwaax iyagoo isticmaalaya habka shukaansiga cusub ee loo yaqaan shukaansiga luminescence. Markay cabbireen markii ugu dambaysay ee macdanta ay soo gaadhaan iftiinka qorraxda, waxay ogaadeen in qaab-dhismeedku yahay ugu yaraan 476,000 oo sano.

Daah-furkaani wuxuu bixiyaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan awoodaha iyo horumarka tignoolajiyada ee awoowayaasheen hore. Waxa kale oo ay muujinaysaa in bini'aadmigu hore u lahaan jireen male iyo xirfadaha lagama maarmaanka u ah in la dhiso dhismayaal alwaax ah oo adag muddo dheer ka hor intaanay Homo sapiens soo bixin.

