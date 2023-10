Iftiinka Dayaxa: Kacaanka Sahanka Dayaxa iyadoo loo marayo Isku xidhka Shabakadda

By

Mowjadda labaad ee sahaminta dayaxa ayaa soo socota, iyada oo barnaamijka Artemis uu hogaaminayo kharashka. In kasta oo hor-yaashii hawlgallada Apollo ay ku tiirsanaayeen oo keliya sahamin sawireed iyo xirfadahooda u gaarka ah ee soo degista dayaxa ee guusha leh, mustaqbalka sahaminta dayaxa ayaa lagu wadaa in uu noqdo mid aad u kala duwan. Iyadoo ujeedadu tahay in sahaminta Dayaxa laga dhigo mid waara, tignoolajiyada cusub iyo shabakadaha ayaa la soo saarayaa si wax looga beddelo hawlgallada dayaxa.

Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee horumarkan ayaa ah baahida loo qabo "calaamadeynta dhulka," sida NASA u dhigto. Iyadoo la saadaaliyay 400 oo hawlgal oo dayaxa la qorsheeyay sanadaha soo socda, waxaa muhiim ah in la sameeyo habab u oggolaanaya socodka iyo isgaarsiinta saxda ah. Si baahidan wax looga qabto, NASA waxa ay ka shaqaynaysaa LunaNet, mashruuc ujeedadiisu tahay in la abuuro wada shaqayn dhexmarta shabakadaha dayaxa mustaqbalka iyada oo loo marayo heerar iyo borotokool la isku raacay.

Bishii Maajo 2021, Wakaaladda Hawada Yurub (ESA) ayaa ku dhawaaqday daraasad ku saabsan suurtagalnimada MoonLight, oo ah shabakad la soo jeediyay oo bixin doonta adeegyo hagitaan oo u gogol xaari doona internetka dayaxa. Laba isbahaysi, oo ay hogaaminayaan SSTL iyo Telespazio, siday u kala horreeyaan, ayaa loo magacaabay inay horumariyaan shabakaddan aasaaska u ah. MoonLight ayaa ka heshay maalgelintii ugu horreysay ee 153 milyan oo Yuuro shirka Golaha Wasiirrada ee ESA, iyada oo maalgelin dheeraad ah la filayo mustaqbalka.

Faa'iidooyinka shabakada dayax-gacmeedka ee u heellan socodka iyo isgaarsiinta ayaa muhiim ah. Waxa ay awood u siin doontaa hawlgallada dadka iyo robot-ka in ay ku degaan meel kasta oo Dayaxa ka mid ah, iyada oo siinaysa dabacsanaan iyo hufnaan xagga sahaminta. Kooxda MoonLight waxay sidoo kale wax ka qaban doontaa xaddidaadaha culeyska culeyska culeyska, awoodaha wareejinta xogta, iyo dhibaatooyinka isgaarsiinta ee ay wajahayaan howlgallada hadda jira. Intaa waxaa dheer, adeegsiga isgaarsiin wadajir ah iyo adeegga hagidda waxay u horseedi kartaa dhimista kharashka iyadoo bannaanka loo fasaxayo qalabka sayniska ama xamuulka.

Shabakadda mustaqbalka MoonLight waxay u badan tahay inay ka koobnaan doonto saddex ilaa afar satalayt hal-ton ah oo si istiraatiji ah loo dhigay hareeraha Dayaxa. Ujeeddadu waa in la bixiyo adeegyada dhammaan hawlgallada gaarka ah iyo kuwa hay'adaha, oo leh qorshe is-diiwaangelin si loo hubiyo ku-shaqeynta dhaqaalaha. Si loo tijaabiyo nidaamka, ESA waxa ay qorshaynaysaa in ay hawada ka saarto dayax-gacmeedka muujinta dayax-gacmeedka ee Lunar Pathfinder sanadka 2025. Dayax gacmeedkani waxa uu soo bandhigi doonaa awoodiisa socodka dayaxa iyo xidhiidhka.

Iyadoo horumaradaasi ay yihiin kuwo rajo leh, Shiinuhu wuxuu horey u sameeyay horumar dhanka isgaarsiinta ah ee dayaxa. 2018, maamulka hawada sare ee Shiinaha ayaa geeyay dayax gacmeedka Queqiao-1, kaas oo u adeega dayax gacmeedka ujeedooyinka isgaarsiinta.

Maaddaama dayaxu uu noqdo xudunta sahaminta iyo adeegyada ganacsi ee suurtagalka ah, samaynta isku xidhka shabakada adag ayaa noqon doonta mid muhiim ah. Iftiinka dayaxa iyo hindisayaasha la midka ah ayaa diyaar u ah in ay wax ka beddelaan hawlgallada dayaxa oo ay u gogol xaadhiyaan mustaqbalka halkaas oo sahaminta aan xuduud lahayn.

FAQ

1. Waa maxay ujeedada iftiinka dayaxa?

Moonlight wuxuu rajeenayaa inuu bixiyo adeegyada hagidda iyo isgaarsiinta ee howlgallada dayaxa, taasoo u sahlaysa inay ku degaan meel kasta oo Dayaxa ka mid ah.

2. Sidee buu dayaxa uga faa'iidaysan doonaa hawlgallada mustaqbalka?

Dayax-light wuxuu wax ka qaban doonaa xaddidaadda mugga culeyska culeyska, awoodaha wareejinta xogta, iyo dhibaatooyinka isgaarsiinta ee ay wajahayaan howlgallada hadda jira. Waxa kale oo ay u oggolaan doontaa waddamada hawada fogeeya iyo shirkadaha leh miisaaniyad xaddidan inay si hufan u sahamiyaan Dayaxa.

3. Yaa hogaaminaya mashruuca dayaxa?

Mashruuca Moonlight waxaa hogaaminaya laba shirkadood: mid ay hogaaminayaan SSTL, oo ​​ay ku jiraan shirkadaha sida SES, Airbus, iyo Kongsberg Satellite Services, iyo mid kale oo uu hogaaminayo Telespazio, oo ay ku jiraan shirkadaha sida Thales Alenia Space iyo Inmarsat.

4. Goorma ayaa dayax gacmeedka dayax gacmeedka dayax-gacmeedka la diri doonaa?

ESA waxa ay qorshaynaysaa in ay hawada ka saarto dayax gacmeedka dayax-gacmeedka dayax-gacmeedka, oo ay samaysay SSTL, sanadka 2025. Dayax gacmeedkan ayaa soo bandhigi doona awooda mustaqbalka ee socodka dayaxa iyo isgaarsiinta.