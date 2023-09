La kulma Nalalka Woqooyi ee Yaabka leh ee Ireland

By

Nalalka Waqooyiga, oo ah dhacdo dabiici ah oo soo jiidasho leh, ayaa laga arki karaa meelo kala duwan oo Ireland ah. Iyadoo Iceland iyo Alaska ay caan ku yihiin bandhigyada Aurora Borealis, Ireland waxay bixisaa fursad gaar ah oo ay ku marag kacdo bandhigan iftiinka cajiibka ah. Nalalka badanaa waxay u muuqdaan sida cagaar muuqda, iyo mararka qaarkood casaan, buluug, iyo midabyo guduudan, oo abuuraya muuqaal xiiso leh oo habeenkii ah.

David Moore, oo ah tifaftiraha majaladda Astronomy Ireland, ayaa sharaxaya in fursadaha lagu arki karo nalalka Waqooyi ay sare u kacdo inta lagu guda jiro barbaraha, oo ku beegan Sebtember 23-keeda ee sanadkan. Dhulka birlabeedka dhulka iyo foorarsiga meeraha ayaa door ka qaata abuurista xaalado wanaagsan oo nalalku u soo baxaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in aysan jirin dammaanad qaadka markhaatiga dhacdadan dabiiciga ah.

Goobaha ugu fiican ee lagu daawado nalalka Ireland waa xeebta waqooyi ee miyiga iyo qaybo ka mid ah xeebta Antrim. Meelahaas waxay bixiyaan aragtiyo cad oo ku saabsan Badweynta Atlaantigga iyada oo aan la faragelin nalalka magaalada. Mayo, oo sidoo kale ku taal xeebta Atlantic, waa meel kale oo lagu taliyay. Si kastaba ha ahaatee, haddii cirku cad yahay, nalalka ayaa laga arki karaa meel kasta oo dalka ah.

Samaynta Iftiinka Waqooyi waxa uu ku bilaabmaa ololka cadceedda ee qorraxda, kaas oo sii daaya cadad aad u badan oo shucaac ah hawada sare. Qaybahaan ayaa markaa la falgala goobta birlabeedka dhulka waxaana loo soo jiitaa tiirarka woqooyi iyo koonfurta. Marka ay isku dhacaan atamka iyo molecules jawiga, nalalka midabada firfircoon ayaa la abuuraa.

Si loo kordhiyo fursadaha lagu arki karo Aurora Borealis, waxaa muhiim ah in laga fogaado nalalka macmalka ah. Dadka magaalada deggan waxa laga yaabaa inay markhaati ka noqdaan bandhigyo waaweyn oo keliya, laakiin kuwa ku nool baadiyaha, oo ka fog nalalka dhalaalaya, waxay ku raaxaysan karaan muuqaallo waaweyn. In kasta oo aan la saadaalin karin nalalka, cirbixiyayaashu waxay saadaalin karaan dhacdooyinkooda iyagoo la socda dhaqdhaqaaqa qorraxda.

Astronomy Ireland waxa ay bixisaa adeega digniinta aurora, oo bixisa maalin kasta warar cusub oo ku saabsan xaaladaha cirka, oo ay ku jirto suurtogalnimada in la arko nalalka Waqooyiga. In kasta oo nalalku ay soo bixi karaan wakhti kasta oo habeenkii ah, waxaa lama huraan ah in la helo cir cad si muuqaal wanaagsan loo helo.

Inkasta oo Cimilada Ireland ay caqabad ku noqon karto daruuraheeda iyo roobka joogtada ah, haddana waxa jira fursado lagu marag kacayo Iftiinka Waqooyi. Sida dhaqdhaqaaqa qorraxdu u sarreeyo sanadka 2025, dhowrka sano ee soo socda ayaa si gaar ah ugu habboon la kulanka yaababkan dabiiciga ah. Markaa, u diyaari habeen sixir ah oo ka hooseeya samada Irish ee iftiimisay.

Ilo:

– Majaladda Astronomy Ireland.