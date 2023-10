Go'aaminta "lugaha Chubby" ee Siisay: Anatomy vs. Function

By

Maqaal dhowaan ah oo ku saabsan Horumarka Sayniska ayaa sahaminaya adduunka xiisaha leh ee lugaha diirran. Jaleecada hore, mid ayaa laga yaabaa in loo qaato in lugaha diirku ay si fudud u qallafsan yihiin rabitaanka cuntada oo aan la dabooli karin, laakiin baaritaan dheeraad ah, waxaa caddaatay in lugahani ay u adeegaan ujeedo kale oo dhan.

Waxa u muuqda inay yihiin lugo qallafsan oo ku yaal diirka waa lugo been abuur ah oo loo yaqaan "prolegs." Nunubyadan qallafsan ee hilibku waxay caawiyaan diirku inuu wareego, halka lugaha dhabta ah, ee ku yaal meel u dhow wejigeeda, ay u heellan yihiin metamorphosis waxayna ugu dambeyntii u koraan lugaha qaangaarka ee aboor ama balanbaalle.

Fikradda ah in lugta lagu qeexi karo anatomy iyo shaqada labadaba waxay kicisaa su'aalo falsafad ah oo ku saabsan waxa lugta ka dhigaya "dhab ah." Lugta ma in lagu qeexaa qaab dhismeedkeeda jireed, mise lugta shaqaynaysa ma lagu kala saari karaa sidaas oo kale xitaa haddii ay ka maqan tahay sifooyinkii soo jireenka ahaa ee lugta?

Helitaankani maaha mid gebi ahaanba la yaab leh adduunka arthropods, kuwaas oo loo yaqaan lugaha wadajirka ah. Cayayaanka iyo arthropods kale ayaa inta badan dib u soo celi lugahooda hawlo kala duwan. Doomaha doonyaha biyaha ayaa lugahooda u beddeshay calaacasha, digodu waxay lugahooda u adeegsadaan qalab wax lagu gooyo, iyo centipedes-ka gurigu waxay wax ka beddeleen faashadoodii lugaha oo kale si ay sunta u duraan.

Marka laga hadlayo diirka, lugahaan been abuurka ah waxay u adeegaan sidii barroosinno, taasoo u oggolaanaysa makhluuqa inuu ku dheggan yahay oogyada marka uu hore u socdo. Diirada ayaa kala go'a oo dib ugu dhejiya lugahooda si ay hore ugu socdaan, iyaga oo isticmaalaya suufyo la yiraahdo crochets oo ku yaal caarada lug kasta si ay u hubiyaan qabashadooda. Hidde-sidayaasha mas'uulka ka ah horumarinta lugahaan been abuurka ah waxaa lala wadaagaa qolofleyda, taas oo muujinaysa isku xirnaanta horumarka ee ka dhexeeya noocyada kala duwan.

Iyadoo hidde ahaan laga hadlayo, fikradda dhabta ah ayaa laga yaabaa inaysan muhiimad badan u hayn lifaaqyadan, waxaa jira wax xiiso leh oo ku saabsan lugahan ku-meel-gaarka ah. Lugaha caterpillar waa waqti gaaban, oo jira kaliya inta lagu jiro marxaladda dirxiga ka hor inta aan la marin metamorphosis. Sidaa darteed, marka xigta ee aad la kulanto diir, qaado daqiiqad si aad u qadariso addimadan socda iyo la qabsigooda gaarka ah ee socodka.

Qeexitaanno:

Tilaabada: Lug been abuur ah oo laga helay diir, taas oo loo isticmaalo dhaqdhaqaaqa.

Lug been abuur ah oo laga helay diir, taas oo loo isticmaalo dhaqdhaqaaqa. Lugaha dhuunta: Lugaha dhabta ah ee diirka, oo ku yaal meel u dhow wejigeeda, oo ugu dambeyntii u kobcin doona lugaha qaangaarka ee aboor ama balanbaalle.

Lugaha dhabta ah ee diirka, oo ku yaal meel u dhow wejigeeda, oo ugu dambeyntii u kobcin doona lugaha qaangaarka ee aboor ama balanbaalle. Crochet: Suuf ka sameysan oo ku yaal caarada caarada diirka, kaas oo ka caawinaya in ay qabsato sagxadaha.

Suuf ka sameysan oo ku yaal caarada caarada diirka, kaas oo ka caawinaya in ay qabsato sagxadaha. Arthropods: phylum oo ah xayawaanka qallafsan oo lagu garto lugaha isku xiran.