Chandrayaan-3: Hawlgal guul leh oo leh Hiccups daqiiqado ah

Chandrayaan-3, howlgalka dayax-gacmeedka Hindiya, ayaa lagu amaanay guul inkastoo uu la kulmay dib u dhacyo yar yar. Laba maalmood ka dib markii ay soo degeen Vikram lander iyo Pragyan rover on the Moon, qalab korkiisa rover-ka ayaa la kulmay mugdi yar. Santosh Vadawale, oo ah baaraha maamulaha Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), ayaa sharaxay in mad madowga uu sababay ku darista hab-ammaaneedka, kaas oo si aan ku talagal ahayn u demiyay amarka APXS. Si kastaba ha ahaatee, khaladka si degdeg ah ayaa loo saxay oo qalabku wuxuu si guul leh u sameeyay falanqaynta goobta ee ciidda iyo dhagaxyada Dayaxa.

Si ka soo horjeeda wararka sheegaya in Vikram lander iyo Pragyan rover la filayo inay toosaan inta lagu guda jiro maalinta labaad ee dayaxa, Vadawale wuxuu caddeeyay in aan weligood loo qaabeynin inay sidaas sameeyaan. Isagoo ka hadlayay fadhi ka dhacay Machadka Tata ee Cilmi-baarista Aasaasiga ah (TIFR), Vadawale wuxuu ku nuuxnuuxsaday in howlgalku runtii ahaa mid guul ah. Waxa kale oo uu sheegay in culayska Chandrayaan-3 uu bixiyay xog cilmiyaysan oo heersare ah, iyada oo APXS ay bixisay xog cajiib ah oo hadda si faahfaahsan loo lafaguray.

Hawlgalka Chandrayaan-3 wuxuu shaki la'aan ku calaamadeeyay guul muhiim ah dadaalka sahaminta hawada sare ee Hindiya. Cilladaha la kulma inta lagu guda jiro howlgalka howlgalka ayaa ah kuwa caadi ah inta lagu guda jiro howlgalladan kakan oo aan hadheynin guulaheeda. Shaqeynta guusha leh ee APXS iyo xogta cilmiyeed ee qiimaha leh ee laga soo ururiyay dusha Dayaxa ayaa gacan ka geysta horumarinta fahamkeena juquraafiga dayaxa iyo u gogol xaadhitaanka hawlgalada dayaxa ee mustaqbalka.

Ilo:

- Santosh Vadawale, baaraha maamulaha ee Alfa Particle X-Ray Spectrometer (APXS)

- Machadka Tata ee Cilmi-baarista Aasaasiga ah (TIFR)