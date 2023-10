Barashada Geedaha La Ilaaliyo si loo fahmo Khatarta Dhul-gariir ee Waqooyi-galbeed ee Baasifiga

Cilmi-baarayaal ka socda Xarunta Sayniska Dhulgariirka ee US Geological Survey iyo Jaamacadda Arizona ayaa isticmaalaya geedo la ilaaliyo oo ku yaal Waqooyiga-galbeed ee Baasifiga si ay u ogaadaan khatarta dhulgariirka ee gobolka. Kooxdu waxay soo ururisay geedo la rumaysan yahay inay dhinteen intii lagu jiray dhulgariirro waaweyn oo ay la socdeen khadadka khaladka ah ee aagga Puget Sound. Markay falanqeeyeen siddooyinka geedka, waxay aqoonsadeen koronto-14 kaarboon sannadihii AD 774-75. Iyaga oo hore u tiriyey giraanta ugu dambeysa ee geedaha, waxay go'aamiyeen in dhirtu ay dhinteen intii u dhaxaysay 923 iyo 924. Tani waxay soo jeedinaysaa in labada cilladoodba ay kiciyeen dhulgariir isku mar ah, isku xirka labada khalad iyo muujinta khatarta dhulgariirka ee aagga intii hore loo maleynayay.

Cilmi-baadhistani waxay bixisa fikrado qiimo leh oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa seismic ee Waqooyi-galbeed ee Baasifigga waxayna ka caawisaa saynisyahannada inay si wanaagsan u fahmaan khadadka khaladka ah ee gobolka iyo khatarta dhulgariirka. Markaad barato diiwaanka juqraafiga, cilmi-baarayaashu waxay soo ururin karaan macluumaadka dhulgariirradii hore waxayna u isticmaali karaan inay saadaaliyaan dhacdooyinka mustaqbalka. Fahamka khatarta dhulgariirku waxay muhiim u tahay samaynta qorshooyin wax-ka-qabashada degdega ah oo wax ku ool ah iyo dhisidda kaabayaal adkeysi leh.

Xigasho: US Geological Survey, Jaamacadda Arizona

Dib u dhiska dhaldhalaalka Ilkaha

Dhaldhalaalka ilkuhu waa walaxda ugu adag ee uu jidhku soo saaro, laakiin mar haddii ay burburto, hadda ma jirto qaab lagu hagaajin karo. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaasha Jaamacadda Washington waxay sameeyeen daahfurka xiisaha leh ee wax ka bedeli kara dayactirka ilka. Waxay heleen hab ay unugyada asliga ah ugu beddelaan ameloblasts, unugyada ka mas'uulka ah soo saarista dhaldhalaalka iliga. Tani waxa ay kicisaa soo saarida dhaldhalaalka rudimentary, kaas oo laga yaabo in uu horseedo horumarinta "buuxinta nolosha" si loogu dhejiyo godadka dhaldhalaalka dhabta ah.

Mustaqbalka, natiijooyinkani waxay sidoo kale kaa caawin karaan koritaanka ilkaha shaybaarka ee bedeli kara ilkaha lumay ama si xun u dhaawacmay. Tani waxay ku siinaysaa xal dabiici ah oo dheer oo waara marka la barbar dhigo ilko la gashado ama ilko dhaqameed. Awoodda dib-u-soo-nooleynta dhaldhalaalka iliga waxay si weyn u wanaajin doontaa caafimaadka ilkaha iyo tayada nolosha dad badan.

Xigasho: Jaamacadda Washington

Lacag Dadka

Lacag la'aantu waa sababta ugu weyn ee hoy la'aanta. Si loo sahamiyo saamaynta kaalmada lacageed ay ku leedahay guri la'aanta, cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda British Columbia ayaa sameeyay daraasad ay ku bixiyeen lacag caddaan ah oo hal mar ah oo shuruud la'aan ah oo dhan $7,500 oo doollarka Kanada ah oo la siiyay 50 qof oo ay soo food saartay guri la'aan. Daraasaddu waxay ogaatay in dadka lacagta caddaanka ah helaya ay wax badan ku kharash gareeyeen baahiyaha daruuriga ah sida cuntada, kirada, iyo gaadiidka. Intaa waxaa dheer, muddada sanadka ah, waxay maalmo yar ku jireen hoyga iyo maalmo badan oo ay ku jireen guryo xasilloon.

Daraasadani waxay iftiiminaysaa faa'iidooyinka ka iman kara bixinta kaalmo lacageed oo toos ah shakhsiyaadka ay haysato hoy la'aanta. Iyadoo wax laga qabanayo arrinta hoose ee degenaansho la'aanta maaliyadeed, waxaa suurtagal ah in la hagaajiyo wanaagga shakhsi ahaaneed oo la yareeyo ku tiirsanaanta hoyga ku meel gaarka ah. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo sahamiyo habab kala duwan oo wax looga qabanayo hoy la'aanta iyo in la horumariyo xeelado waxtar leh oo taageero macno leh loo fidiyo kuwa u baahan.

Xigasho: University of British Columbia

Xawaaraha Boostada iyo Soo Bixinta Codbixiyayaasha

Ku cod bixinta boostada ayaa noqotay mid caan ah, gaar ahaan gobolada sida Oregon iyo Washington halkaas oo ay u fududahay dadka degan inay codeeyaan. Cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Gobolka Washington ayaa baadhay sida xawaaraha adeegga boostada maxalliga ahi u saamayn karo soo-jeedinta cod-bixiyayaasha, gaar ahaan gobollada leh sharciyo xaddidan oo cod-bixinta ah. Daraasadu waxay ogaatay in adeega boostada ee maxaliga ah oo hufan ay kordhiso suurtogalnimada in shakhsiyaadka codkooda dhiibtaan, gaar ahaan meelaha ay ka jiraan xeerar adag oo codbixineed.

Natiijooyinku waxay muujinayaan muhimadda ay leedahay hab-dirista boostada oo hufan si loo hubiyo in waraaqaha cod-bixinta ay ku yimaadaan waqtigii loogu talagalay oo la tirin karo. Maaddaama ku codaynta boostada ay noqoto mid baahsan, waxaa muhiim ah in wax laga qabto caqabadaha ka hor istaagi kara shakhsiyaadka ka qaybqaadashada geeddi-socodka dimuqraadiyadda. Dadaallada lagu wanaajinayo hufnaanta adeegga boostada iyo hagaajinta habka cod bixinta waxay gacan ka geysan kartaa kor u qaadida soo-jeedinta cod-bixiyayaasha iyo in la hubiyo in qof walba la maqlo codkiisa.

Xigasho: Jaamacadda Gobolka Washington

Muuqaalka Cimilada Waqooyi-galbeed ee Pacific

Cilmi-baarayaasha Jaamacadda Gobolka Portland waxay isticmaaleen moodooyinka kombuyuutarrada iyo barashada mashiinka si ay u saadaaliyaan qaababka cimilada mustaqbalka ee Waqooyi-galbeed ee Baasifigga iyadoo la raacayo jihada hadda ee kulaylka caalamiga ah. Waxaa la yaab leh, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in qaababka wareegga hawada ee weyn ee saameeya cimilada deegaanka aan la fileynin inay si weyn u beddelaan, gaar ahaan xilliga jiilaalka. Tani waxay ka dhigan tahay in jawiga cimilada ee aan la kulanno gobolka laga yaabo inaysan ku dhicin isbeddel weyn inkastoo meeraha kululaynta.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in cilmi-baaristan ay diiradda saarayso habab cimilo oo waaweyn, iyo saameynta deegaanka sida kulaylka, duufaannada, iyo dhacdooyinka cimilo-xumada ayaa laga yaabaa inay weli dhacaan marar badan mustaqbalka isbeddelka cimilada awgeed. Fahmidda saameynta isbeddelka cimiladu ku yeelan karto qaababka cimilada gobolka ayaa muhiim u ah horumarinta xeeladaha lagu yareynayo saameyntooda.

Xigasho: Jaamacadda Portland State University