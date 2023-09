Nalalka Waqooyi ee Ireland iyo Waqooyiga Ireland: Muuqaal Dabiici ah oo Cajiib ah

By

Haddii aad waligaa rabtay inaad markhaati ka noqoto ifafaalaha xiisaha leh ee nalalka woqooyi, uma baahnid inaad ku dhiirato ilaa Iceland ama Alaska. Ireland iyo Woqooyiga Ayrland waxay bixiyaan bandhigyo cajiib ah oo ah aurora borealis, iyaga oo ku rinjiyeynaya cirka habeenkii cagaar cad, casaan, buluug, iyo guduud. Iyadoo daruuruhu ay mararka qaarkood xannibi karaan aragtida, habeennada cad ee leh dhaqdhaqaaqa qoraxda ee lagama maarmaanka ah ayaa bixin kara aragtiyo muujinta iftiinka dabiiciga ah.

Goobaha ugu fiican ee lagu daawado nalalka woqooyi ee Ireland waxaa ka mid ah xeebta waqooyi ee Northern Ireland, xeebta Antrim, Co Mayo ee xeebta galbeed, Ashbourne ee Co Meath, iyo suurtogalnimada aagga Dublin inta lagu jiro bandhigyada xooggan. Si kastaba ha ahaatee, aragga lama dammaanad qaadayo, isla'egaanta soo socota ee Sebtembar 23 ayaa laga yaabaa inay bixiso fursad wanaagsan sababtoo ah xaaladaha dhulka magnetic field iyo meeraha u janjeero wakhtigaas.

Habka aurora wuxuu ku bilaabmayaa ololka cadceedda, qarxinta qorraxda oo sii daaya balaayiin tan oo shucaac ah hawada sare. Qaybahani waxay gaadhaan jawiga dhulka laba maalmood ka dib, halkaas oo qaar ka mid ah ay ku dhacaan magnetic field-ka meeraha oo ay u soo jiidaan tiirarka Waqooyiga iyo Koonfurta. Marka ay isku dhacaan atamka iyo molecules jawiga, waxay abuuraan midabada firfircoon ee nalalka waqooyiga.

Cirka cad iyo wasakhowga iftiinka ugu yar ayaa muhiim ah marka la isku dayayo in la arko aurora. Ka fogaanshaha magaalooyinka iyo magaalooyinka waxay siinaysaa fursad wanaagsan oo lagu arko bandhigyada waaweyn, in kasta oo xitaa magaalada Dublin laga soo sheegay, aragtiyo cajiib ah ayaa la soo sheegay. Astronomy Ireland waxa ay waddaa adeegga digniinta Aurora, iyada oo saadaalisa goorta ay qaraxyadu dhici doonaan iyo goorta walxaha la filayo in ay gaadhaan jawiga dhulka.

Sannadaha soo socda ayaa si gaar ah ugu habboon in la arko nalalka woqooyiga, maadaama dhaqdhaqaaqa qorraxdu uu ku dhow yahay inuu sare u kaco sanadka 2025. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha cimilada ayaa keeni kara caqabado, iyadoo daruuro daruuro ah ay inta badan xannibaan aragtida. Iyada oo ay taasi jirto, habeeno cad ayaa dhaca, kuwaas oo siinaya fursad aad kula kulanto dhacdadan dabiiciga ah ee cabsida leh.

