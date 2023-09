Sixirka Nalalka Waqooyiga: Halkee iyo Goorta lagu Qabanayo Bandhigga Cajiibka ah ee Ireland

By

Quruxda nalalka waqooyiga, bandhig iftiin dabiici ah oo soo jiidasho leh, ayaa laga arki karaa meelo badan oo Ireland iyo Waqooyiga Ireland ah. In kasta oo aysan jirin dammaanad qaadka in la arko dhacdadan yaabka leh, isu-dheellitirka soo socda ee Sebtembar 23 ayaa laga yaabaa inay kordhiso fursadahaaga inaad la kulanto. David Moore, oo ah tifaftiraha majaladda Astronomy Ireland, ayaa sharaxaya in inta lagu guda jiro isu-dheellitirka, xaaladaha dhulka magnetic field-ka iyo foorarsiga meeraha ay keeni karaan muujinta aurora. Si kastaba ha ahaatee, ma dammaanad qaadayso aragga; waxay kordhisaa suurtagalnimada.

Meelaha ugu fiican ee laga arki karo nalalka woqooyi ee Ireland waa miyiga woqooyi ee xeebta Waqooyiga Ireland iyo Mayo sababtoo ah waxay u dhow yihiin Badweynta Atlantic. Maqnaanshaha nalalka magaalada ee gobolladan ayaa siinaya muuqaal cad oo aurora ah. Si kastaba ha ahaatee, cirku cad cad ayaa lagama maarmaan u ah in la ogaado nalalka, iyada oo aan loo eegin goobta dalka.

Habka aurora wuxuu ku bilaabmayaa ololka cadceedda, qarxinta qorraxda oo sii daaya balaayiin tan oo shucaac ah hawada sare. Qaybahaan la dallacay waxay ku dhufteen jawiga dhulka qiyaastii laba maalmood ka dib qaarna waxay ku qabsadeen dhulalka magnetka ee dhulka, iyaga oo abuuraya nalalka waqooyiga marka ay ku dhacaan gaasaska atmospheric. Xoogga nalalka waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa qaybaha waxayna u sii dheeraan karaan koonfurta inta caadiga ah marar dhif ah.

Si aad sare ugu qaaddo fursadahaaga aad ku arki karto nalalka woqooyiga, waxaa muhiim ah in aad ka fogaato nalalka bini-aadamku sameeyo, waayo waxay qarin karaan aragtida. Ku noolaanshaha magaalo ama magaalo ayaa laga yaabaa inay xaddiddo muuqaalka nalalka oo keliya bandhigyada waaweyn. Si kastaba ha noqotee, meelaha baadiyaha ah ee aan lahayn nalal dhalaalaya waqooyiga waxay bixiyaan aragti weyn oo aurora ah.

Astronomy Ireland waxay bixisaa adeega digniinta aurora si loo saadaaliyo oo loogu sheego dadweynaha waxyaalaha la arki karo. Ogeysiisyada waxaa ku jira macluumaadka ku saabsan dhaqdhaqaaqa la filayo ee cirka, oo ay ku jiraan aurora. Nalalka woqooyi waxay soo bixi karaan wakhti kasta oo habeenkii ah, waxay ku kala duwan yihiin muddada dhawr saacadood ilaa habeenka oo dhan.

Daboolka daruuruhu wuxuu hor istaagi karaa aragtida nalalka, sidaas darteed cirku cad cad ayaa ku habboon in lagu arko bandhiggan cajiibka ah. Nasiib wanaag, sanadaha soo socda ayaa loo arkaa inay ku habboon yihiin in la arko nalka woqooyiga, maadaama qorraxdu la filayo inay gaadho hawlaheeda ugu sarreeya 2025.

Sources: Astronomy Ireland magazine