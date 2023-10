NASA's InSight Lander ayaa ogaatay dhulgariirkii ugu weynaa ee abid lagu diwaan geliyo Mars

By

Maajo 4, 2022, NASA's InSight Lander ayaa sahamis aasaasi ah ka sameeyay Mars. Waxay ogaatay dhulgariir cabirkiisu ahaa 4.7 magnitude masaafo 2,000 oo kilomitir ah. Dhacdadan, oo loo yaqaan S1222a, ayaa ahayd dhulgariirkii ugu weynaa ee abid laga diiwaan geliyo meeraha cas, iyo sidoo kale meere kasta oo kale oo aan ahayn dhulka.

In kasta oo cabbirka 4.7 laga yaabo inaanay muhiim ahayn marka loo eego halbeegyada Dhulka, haddana waxay ahayd arrin cajiib ah iyadoo la tixgelinayo in Mars aanu lahayn taarikada tectonic isku dhaca. Saynis yahanadu waxay markii hore rumaysnaayeen in dhulgariirka uu ka dhashay shil saadaasha hawada ah, maadaama uu soo bandhigay astaamo la mid ah dhulgariirrada yaryar ee ka dhashay saamaynta saadaasha hawada. Si kastaba ha ahaatee, maqnaanshaha wax dalool ama calaamado saameyn leh ayaa u horseeday inay sahamiyaan sharraxaad kale.

Ka dib markii ay falanqeeyeen xogta laga helay dayax gacmeedyada kala duwan ee ay bixiso NASA, Wakaaladda hawada sare ee Yurub, Wakaaladda hawada sare ee Isutagga Imaaraadka Carabta, Hay'adda Cilmi-baarista Hawada Hindiya, iyo Maamulka Hawada Sare ee Shiinaha, saynisyahannadu waxay soo jeediyeen aragti cusub. Waxay ku qiyaaseen in dhulgariirku uu ka dhashay xoogag tectonic ah oo ku hawlanaa qolof ka kooban Mars.

Si ka duwan Dhulka, kaas oo leh taargooyin badan oo tectonic ah, qolofta Mars waa hal unug. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la hoos geeyaa xoogaga juqraafiga gudaha, oo ay ku jiraan qaboojinta iyo yaraanta, taas oo keeni karta walaac gudaha qolofta meeraha. Sii daynta walaacan waxay u badan tahay inay kicisay dhaqdhaqaaqa seismic ee la arkay intii lagu jiray dhulgariirka S1222a.

Iyadoo sababaha dhabta ah ee ka dambeeya dhacdooyinka walaacyadan aan weli la garanayn, helitaanka S1222a ayaa si weyn u horumariyay fahamkayaga dhaqdhaqaaqa dhulgariirka Martian. Constantinos Charalambous, oo ka mid ah qoraaga daraasadda, ayaa rajo ka muujiyay in la sii daah-furo geeddi-socodka tectonic Mars.

Iyadoo NASA ay raadinayso yoolkeeda ah u dirida bini'aadamka Mars, fahamka meelaha ay walaacyadani ka dhacaan waxay muhiim u tahay go'aaminta goobaha ku haboon ee saldhigyada mustaqbalka. Dhulka InSight, oo ku degay Mars 2018, ayaa door muhiim ah ka qaatay ururinta xogta ku saabsan qolofta Martian, mantle, iyo xudunta u ah. Kahor intaysan dhamaanin awooda, howlgalka InSight wuxuu duubay ku dhawaad ​​​​1,300 dhulgariir, oo ay kujirto dhacdada muhiimka ah ee S1222a.

Helitaanka dhulgariirkan aan hore loo arag ayaa xaqiijinaysa saxnaanta saadaasha ay sameeyeen kooxda InSight ka hor howlgalka. Waxay bixisaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa seismic iyo hababka tectonic ee Mars, keenaysa saynisyahano hal tallaabo u dhawaaday si ay u fahmaan meerahan xiisaha leh.

