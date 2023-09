La'aanta Saynisyahano British Black: Wax ka qabashada Cunsurinimada Hay'ad ee Sayniska

By

Sida rasmiga ah, ma jiraan macalimiin kimistari madow ama fiisigis gudaha UK, taasoo keentay in saynisyahano badan ay ku doodaan in sayniska UK uu machad ahaan yahay cunsuri. Royal Society, oo ah akadeemiyada sayniska ee ugu da'da weyn aduunka, waxay rabta inay tan ku badasho qorshe cusub oo maalgalin ah oo loogu talagalay in lagu taageero ardayda madow ee PhD si ay u raadsadaan xirfado cilmi baaris ah oo ugu dambeyntii noqdaan macalimiin. Nidaamku wuxuu bixin doonaa ilaa £690,000 oo maalgelin ah shan saaxiibo ah sannad kasta.

Dr Mark Richards, oo ah baaraha cilmiga fiisigiska iyo macalinka Imperial College London, iyo Professor Robert Mokaya, oo ah khabiir ku takhasusay kimistariga ee Jaamacadda Nottingham, ayaa iftiimiyay arrintan. In kasta oo Mokaya uu ahaa borofisar cilmiga kimistariga ilaa 2008, si rasmi ah uma jiro marka loo eego tirakoobyada ay soo aruurisay Wakaaladda Tirakoobka Tacliinta Sare (HESA). HESA waxay lambarada ku soo wareejisaa shanta ugu dhow, marka Mokaya waxaa lagu soo koobay eber. Inkastoo uu qirtay inay jiraan macalimiin kale oo kimistari madow ah oo ku sugan UK, weli ma uusan helin fursad uu kula kulmo. Mokaya iyo Richards labaduba waxay xaqiijinayaan in aysan jirin macalimiin fiisigiska madow midkoodna.

Dhanka kimistariga, waxa ka jira wadar ahaan 520 Professor, halka ay 825 ka yihiin cilmiga Fiisigiska. Xaaladdu wax yar bay kaga roon tahay cilmiga noolaha, oo ay ku jiraan shan borofisar oo madow ah 1,345, iyo injineernimada, oo leh ku dhawaad ​​​​20 borofisar madow ah 1,730. Guud ahaan, dhammaan cilmiga sayniska, waxaa jira kaliya 70 borofisar madow, oo ka dhigan kaliya 0.6% wadarta guud. Kaliya 10 ka mid ah macalimiintan ayaa ah dumar. Taas bedelkeeda, dadka madow waxay ka yihiin 4.2% dadweynaha England iyo Wales marka loo eego tirakoobkii ugu dambeeyay.

Waxaa jira arrimo kala duwan oo gacan ka geysanaya hoos-u-dhigga saynisyahannada madow. Richards waxa uu aaminsan yahay in wacyigelin la'aanta fursadaha jira iyo maqnaanshaha u doodista ay u yihiin caqabadaha waaweyn ee kooxaha la takooro. Shabakado iyo taageero la'aan, waxay niyad-jab u noqotaa shakhsiyaadka kartida leh. Tirakoobku wuxuu si cad u muujinayaa in saamiga dadka madow ee sayniska uu hoos u dhaco marxalad kasta oo ka mid ah jaranjarada tacliinta, laga bilaabo GCSE-yada ilaa borofisarnimada.

Richards, oo xiisihiisa sayniska dib loogu soo celin karo caruurnimadiisii, wuxuu xooga saarayaa muhiimada xiisaha iyo taageerada kobcinta himilooyinka sayniska. Isaga oo ku soo koray guri waalid keliya leeyahay, waxa uu xasuustaa sida maskaxdiisa wax-waydiintu u horseeday in uu sahamiyo shaqada gudaha ee godka fur markii uu ahaa ilmo yar. Inkasta oo markii hore lagu calaamadiyay "ilmo xun," Richards wuxuu sharxayaa in rabitaankiisa iyo rabitaankiisa inuu fahmo sida arrimuhu u shaqeeyaan ay sii kicisay rabitaankiisa sayniska.

Maqnaanshaha madow ee sayniska waa arrin adag oo u baahan hab dhinacyo badan leh si loo burburiyo cunsuriyadda hay'adaha iyo kor u qaadida isku-dhafka. Qorshaha maalgelinta ee Royal Society waa hal tallaabo oo wax lagaga qabanayo kala duwanaanshiyahan iyo hubinta in saynisyahannada madow ee UK ay helaan aqoonsiga iyo fursadaha ay mudan yihiin.

