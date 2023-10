Daraasad cusub ayaa daaha ka qaadaysa qulqulka Jet-xawaaraha Sare ee Yaabka leh ee Jupiter

By

Saynis yahano isticmaalaya Telescope James Webb Space Telescope iyo NASA’s Hubble Space Telescope ayaa sameeyay daah-fur cusub oo lagu sameeyay meeraha wayn ee Jupiter. Daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka Astronomy Nature ayaa ku warameysa aqoonsiga qulqulka jet-ka xawaaraha sare ee Jupiter's stratosphere hoose. Qulqulka jet-ka, oo ku yaal meel u dhow dhulbaraha, wuxuu gaaraa in ka badan 3,000 mayl wuxuuna gaaraa xawaaraha dabaysha ee 320 mayl saacaddii. Si taas loo eego, dabaylahani waxay laban laab ka badan yihiin kuwa laga helay duufaanta Qaybta 5 ee Dhulka.

Daah-furka qulqulkan jet-ka xawaaraha sare leh ayaa cilmi-baarayaasha ku reebay cabsi. Markii hore loo tixgalin jiray inuu yahay mid caajis ah oo aan kala sooc lahayn, James Webb Space Telescope ayaa bixiyay caddayn aan hore loo arag, taasoo u oggolaanaysa saynisyahannadu inay la socdaan astaamaha qallafsan ee dhacdadan jawiga kacsan ee Jupiter si degdeg ah u wareegayo.

Jupiter, oo ah deriska weyn ee dhulka, wuxuu muujiyaa jawi isku xiran oo la mid ah meereheena, inkastoo qaabkiisa iyo qaabka cimiladu aad u kala duwan yihiin. Hawlgalladii hore iyo indho-indhayntii hore waxay doonayeen inay go'aamiyaan dhaqdhaqaaqa jawiga adag ee Jupiter, oo ay ku jiraan barta caanka ah ee cas ee caanka ah iyo daruuraha ammonia raran.

Waxa kala soocaya James Webb Space Telescope waa awoodda ay u leedahay in ay sahamiso lakabyada sare ee jawiga Jupiter, oo u dhexeeya 15 ilaa 30 mayl ka sarreeya daboolka daruuraha meeraha. Aragtidan gaarka ah waxay daaha ka rogtay tafaasiil aan qarsoonayn waxayna bixisay fikrado cusub oo ku saabsan giraanta gaaska weyn, satalaytka, iyo jawiga.

Helitaanka qulqulka jet-ka xawaare sare leh ayaa lagu suura-geliyay dadaal iskaashi oo dhex maray James Webb Space Telescope iyo Telescope Hubble. Halka kii hore diiradda saarayay sifooyinka daruuraha yaryar, kan dambe wuxuu si qoto dheer u galay nidaamyada duufaannada dhulbaraha. Markay isku daraan indha-indhayntooda, saynis-yahannadu waxay heleen faham dhammaystiran oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa jawiga jawiga ee Jupiter iyo qaabka saddex-geesoodka ah ee daruuraha duufaanka.

Isbarbardhigga labadan telescopes ee waaweyn ee hawada sare waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​​​fahamka sida xawaaraha dabaysha ee Jupiter ay isu beddesho joogga oo ay dhaliso xiirid dabaysha. Saynis yahanada ku hawlan daraasada waxay filayaan in awooda qulqulka jet-ka cusub ee la helay ay si aad ah u kala duwanaan karto sanadaha soo socda, taas oo laga yaabo inay bixiso fikrado dheeraad ah oo ku saabsan qaabka istaratospheric ee Jupiter's oscillating stratospheric.

Daah-furkan cusub wuxuu calaamad u yahay fahamkayaga dhaqdhaqaaqa hawada Jupiter wuxuuna iftiiminayaa awoodaha cajiibka ah ee James Webb Space Telescope si uu u daah-furo sirta habdhiskayaga qorraxda ee cabsida leh ee jidhkeenna.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay Telescope-ka James Webb Space?



J: Telescope-ka James Webb Space Telescope waa goob-jooge ballaadhan oo meel ku salaysan oo la qorsheeyay in la bilaabo dabayaaqada 2021. Waxaa loogu talagalay in lagu daraaseeyo caalamka iftiinka infrared iyo in uu bixiyo aragtiyo aan hore loo arag oo ku saabsan walxaha iyo ifafaalaha samada.

S: Maxay ahayd diiradda daraasaddii ugu dambeysay ee Jupiter?



J: Daraasadii dhawaa waxay adeegsatay Telescope James Webb Space Telescope iyo NASA's Hubble Space Telescope si ay u aqoonsato oo ay u darso qulqulka jet-xawaaraha sare ee Jupiter's stratosphere hoose.

S: Maxaa ka dhigaya daahfurkan mid gaar ah?



J: Helitaanka qulqulka jet-xawaaraha sarreeya ee Jupiter waa mid cajiib ah sababtoo ah markii hore lama arkin wuxuuna bixiyaa macluumaad qiimo leh oo ku saabsan jawiga kacsan ee Jupiter.

S: Intee in le'eg ayay dabayshu ku socotaa qulqulka jet-ka xawaaraha sare leh?



J: Dabaylaha ku jira qulqulka jet-xawaaraha sarreeya ee Jupiter waxay gaadhaan xawaare ku dhow 320 mayl saacaddii, taas oo laban laab ka badan kuwa laga helo duufaanta 5aad ee Dhulka.

S: Sidee ayay James Webb Space Telescope iyo Hubble Space Telescope gacan uga geysteen daraasadda?



J: Telescope-ka James Webb Space Telescope waxa uu diiradda saaray muuqaalada daruuraha yar yar, halka Hubble Space Telescope uu arkay nidaamyada duufaannada dhulbaraha ee Jupiter. Markay isku daraan indha-indhayntooda, saynis-yahannadu waxay heleen faham dhammaystiran oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa hawada Jupiter.