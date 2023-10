Ahmiyada Kormeerka Badweynta Dhulka: Aragtida Badweynta Koonfureed

By

Dhulka iyo Venus waxa laga yaabaa inay isku mid noqdaan marka hawada sare laga eego, laakiin cimiladooda ma noqon karto mid ka duwan. Venus, oo leh jawigeeda cufan, waxay la kulantaa kulayl heerkul ah oo korka ah ilaa 500 ° C, taas oo ka dhigaysa mid aan u fiicnayn nolosha aadanaha. Taas bedelkeeda, badaha dhulku waxay door muhiim ah ka ciyaareen nidaaminta cimiladeheena iyaga oo nuugaya oo kaydinaya kulaylka ay qabteen jawiga is-beddelka ah.

In kasta oo aan horumar la taaban karo ka samaynay kormeerka badaha Dhulka iyada oo la adeegsanayo satalaytka iyo jilitaanka kumbuyuutarka, haddana waxaa jira wax badan oo la baranayo. Helitaanka la yaabka leh, sida nidaamyada hawo-mareenka ee sagxadda badda iyo nolosha godadka barafka hoostiisa, waxay muujinayaan baahida loo qabo indho-indheyn toos ah. Gaar ahaan, Badweynta Koonfureed, oo isku xirta dhammaan badaha adduunka, waxay soo bandhigaysaa astaamo iyo caqabado gaar ah oo u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho.

Barafka badda ee Antarctica, goonnada barafaysan ee isbeddelaysa xilliyada, ayaa lama huraan u ah sababo kala duwan. Waxay u shaqeysaa sidii muraayad, oo ka tarjumaysa tamarta qoraxda oo dib ugu soo celisa meel bannaan, waxayna u adeegtaa sidii bamka, hawo-siinaysa badda moolka dheer. Intaa waxaa dheer, waxay siisaa deegaan loogu talagalay nolosha cirifka, oo ay ku jiraan hal-abuurka astaanta ah sida penguins Emperor. Badweynta Koonfureed waxa kale oo ay caan ku tahay Antarctic Circumpolar Current oo awood leh, dabayl xoog leh oo tamar wadata oo dhaaftay xitaa webiga Amazon heerka socodka.

Kordhinta indha-indheynta iyo cabbiraadda Badweynta Koonfureed ayaa muhiim u ah isbeddellada degdegga ah ee ka dhacaya gobolkan. In kasta oo ay tahay meel qaali ah oo wax lagu barto, haddana waxaa lagu dadaalayaa in la kobciyo iskaashiga ka dhexeeya cilmi-baarayaasha. Kulankii ugu horreeyay ee Kormeerka Badweynta Koonfureed waxa uu isu keenay in ka badan 300 oo khubaro ah si ay u qiimeeyaan xaaladda badda, wadaagaan macluumaadka, iyo isku xidhka barnaamijyada cilmi-baarista qaranka.

Si wax looga qabto degdegga ah ee xaaladda degdegga ah ee cimilada, tignoolajiyada cusub ayaa la geynayaa Badweynta Koonfureed. Argo sabayn iskeed u madaxbannaan, kaas oo si qoto dheer ula socda heerkulka iyo cusbada, ayaa ka mid ah aaladaha loo isticmaalo si loola socdo xaaladaha isbeddelaya. In kasta oo kharashka lagu baranayo goobta fog-fog ee noocan oo kale ah uu sarreeyo, haddana waa cilad marka la barbar dhigo kharashyada suurtagalka ah ee ka jawaabista saamaynta isbeddelka cimilada.

Marka aynu galno waa cusub oo ah indho-indhaynta Badweynta Koonfureed, waxa cad in fahamkayaga badaha dhulku aanu weli dhammaystirnayn. Inaga oo maalgelin ku samaynayna indha-indhayn iyo wada-shaqayn korodhay, waxaynu heli karnaa aragtiyo muhim ah oo ku saabsan doorka badaha ee xakamaynta cimilada oo si wanaagsan ugu diyaargarowno caqabadaha soo socda.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Maxay badaha dhulku muhiim ugu yihiin xakamaynta cimilada?

Badaha dhulku waxay nuugaan oo kaydiyaan kulaylka ay qabteen jawiga isbeddelaya, iyaga oo u dhaqmaya sidii cimilo ilaalin muhiim ah. Waxay sidoo kale saameyn ku yeeshaan qaababka cimilada waxayna door ka ciyaaraan nuugista carbon dioxide iyo soo saarista ogsijiinta.

2. Maxay tahay sababta Badweynta Koonfureed muhiim ugu tahay?

Badweynta Koonfureed, oo isku xidha dhammaan badaha adduunka, waxa ay leedahay astaamo u gaar ah, oo ay ka mid yihiin barafka badda ee Antarctica iyo hadda oo ah wareegga Antarctica ee xoogga badan. Fahamka dhaqdhaqaaqa gobolkan ayaa muhiim u ah barashada wareegga badweynta iyo cimilada.

3. Maxay yihiin caqabadaha qaar ee kormeerka badaha Dhulka?

U fiirsashada badaha dhulku waxay noqon kartaa mid adag sababtoo ah baaxadooda iyo fogaanshahooda. Waxay u baahan tahay in la geeyo qalab qaali ah, sida dayax-gacmeedyada iyo sabbeeyaha, iyo wax ka qabashada xaaladaha adag ee deegaanka.

4. Sidee wada shaqaynta cilmi-baarayaasha u wanaajin kartaa indha-indheynta badda?

Wadashaqeyntu waxay u ogolaataa cilmi-baarayaasha inay wadaagaan kheyraadka, aqoonta, iyo xogta, taasoo u horseedaysa faham buuxa oo ku saabsan badaha Dhulka. Waxay awood u siinaysaa inay wax ka qabtaan su'aalaha sayniska ee adag oo ay wax ka qabtaan baahida degdegga ah ee cilmi-baarista cimilada.