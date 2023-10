Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa daaqad yar oo fursad ah si loo badbaadiyo xaashida barafka dhalaalaysa ee Greenland

By

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa rajo ka muujisay dagaalka lagula jiro isbedelka cimilada. Iyadoo heerkulka caalamku uu sii kordhayo, barafyada daboolaya Greenland iyo Arctic waxay u dhalaalayaan heer naxdin leh. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in laga yaabo in aan haysano daaqad yar oo fursad ah si aan wax ugu beddelno oo aan u badbaadino xaashida barafka ee daboolaya Greenland.

Xaashida barafka ee Greenland ayaa ah mid walaac weyn leh sababtoo ah suurtagalnimada in ay kor u qaaddo heerka badda iyada oo 20 cagood ah haddii ay si buuxda u dhalaali lahayd. Tani waxay cawaaqib xun ku yeelan doontaa gobollada xeebaha ee adduunka. In kasta oo daraasaddu aanay bixin xal lagu joojinayo dhalaalka gebi ahaanba, waxay soo jeedinaysaa in tallaabo laga qaado heer-kulul gaar ah ay gacan ka geysan karto yaraynta qaar ka mid ah saamaynta isbeddelka cimilada.

Digniino hore ayaa tilmaamaya in barafkii Grønland uu halis ugu jiro inuu dhalaaliyo haddii heerkulka adduunku uu dhaafo 3.6 Fahrenheit ama 2 Celsius oo ka sarreeya heerarkii warshadaha ka hor. Hadda, waxaan horay uga gudubnay kulaylka 2 Fahrenheit ama 1.1 Celsius. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan cusub ayaa soo jeedinaysa in laga yaabo in ay jiri karto wax yar oo dheeraad ah oo lagu badbaadinayo xaashida barafka.

Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, xaashida barafka ee Greenland waa ka adkeysi badan sidii hore loo maleeyay. In kasta oo suurtogalnimada burbur aan dib loo laabanayn dhawrka kun ee sano ee soo socda ay weli jirto haddii heerkulku dhaafo heerka 2 Celsius, wax yar oo kor u kaca heerkulka ayaa laga yaabaa in aanu keenin wadarta guud. Haddii heerkulku hoos hoos loogu dhigi karo wakhti go'an gudaheed, waxa jirta fursad lagu hagaajin karo burburka oo laga yaabo in la badbaadiyo xaashida barafka.

Diiradadu maaha kaliya inay ahaato dhalaalka hadda jira, laakiin sidoo kale ka hortagga dhalaalid dheeraad ah mustaqbalka. Dhalashada aan hadda aragno waxa la dejiyay kumanaan sano ka hor, dhalaalitaanka mustaqbalka waxay ku xirnaan doontaa awooddayada inaan heerkulka caalamiga ah ka hoos dhigno heerka 2 Celsius.

Daraasadani waxay soo bandhigaysaa rajada laga qabo dagaalka ka dhanka ah isbedelka cimilada. Haddii aan ka shaqeyno gudaha daaqadda yar ee fursadda, waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan yareyno saameynta dhalaalidda barafyada oo aan ka ilaalinno gobollada xeebaha nugul inay kor u kacaan heerarka badda.

