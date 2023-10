Cilmi-baaris cusub oo ku saabsan qalliinka sinta ayaa muujinaya natiijooyin aad u wanaagsan

By

Cilmi-baaris ay sameeyeen Dr. Karen Mullins iyo Dr. David Filan oo ka tirsan UPMC Whitfield ee Waterford ayaa helay aqoonsiga natiijooyinkeeda asaasiga ah ee qaybta qaliinka sinta. Cilmi-baadhistan oo uu soo bandhigay takhtarka qalliinka lafaha ee lafaha Mr. Patrick Carton oo ka qaybgalay shir caalami ah oo daawaynta ciyaaraha ee UK, ayaa diiradda lagu saaray saamaynta togan ee qalliinka daloolka furaha ee dhaawacyada miskaha ee daba-dheeraada.

Daraasadu waxay baadhay sinta sinta, arrin farsamo oo ay sababtay lafaha kubbadda iyo qaybaha godka ee wadajirka sinta. Xaaladdani waxay badanaa keentaa ilmo-galeenka, dhaawaca carjawda, iyo khatarta sii kordheysa ee osteoarthritis. Bukaan-socodka ayaa caadi ahaan la kulma qallafsanaan, garaacid, iyo xanuunka gumaarka, iyo sidoo kale xanuun joogto ah oo ku dhaca sinta iyo dhabarka hoose.

Cilmi-baaristu waxay sidoo kale iftiimisay dhibaatooyinka dheeraadka ah ee ka iman kara dysplasia sinta, halkaasoo godka sinta uu aad u qoto dheer yahay. Xaaladahan oo kale, bukaannadu waxay u baahan karaan wadarta beddelka miskaha ama osteotomy peri-acetabular (PAO), taas oo ku lug leh qaliinka jabinta miskaha iyo dib u habeynta godka sinta.

Si kastaba ha ahaatee, daraasaddu waxay muujisay in daaweynta qalliin ee horumarsan ee Mr. Patrick Carton ee UPMC Whitfield ay bixiso doorasho aan fiicneyn. Farsamadan waxay ku lug leedahay ka saarida lafta dhibaatada leh iyo hagaajinta unugyada wadajirka ah iyadoo la ilaalinayo xasilloonida sinta.

Natiijooyinka daraasadda, oo ay soo bandhigtay Dr. Karen Mullins oo ka tirsan Ururka Britishka ee Isboortiga iyo Daawada Jimicsiga (BASEM) ee Manchester, ayaa muujiyay waxtarka nidaamkan. 10 sano ka dib, 90% bukaanada la qalay uma baahna wadarta bedelka misigta ama PAO. Bukaannada ayaa sidoo kale soo sheegay horumar weyn oo ku saabsan xanuunka iyo hawlaha maalinlaha ah, iyo sidoo kale heer sare oo ku qanacsan natiijooyinkooda.

Mr. Carton waxa uu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay natiijooyinkan u leeyihiin in la siiyo bukaannada iyo ciyaartooyda wax ka beddelka qalliinnada miskaha ee waaweyn. Waxa uu sharaxay in farsamooyinka ilaalinta sinta ay caddaynayaan in lagu guuleysto daaweynta xaaladaha kala duwan ee sinta, oo ay ku jiraan sinta arthritis.

Gabagabadii, cilmi-baadhistan ku saabsan qalliinka sinta ayaa muujisay saamaynta togan ee qalliinka daloolka furaha ee wax ka qabashada dhaawacyada miskaha ee daba-dheeraaday. Natiijooyinku waxay bixiyaan beddelka rajo-gelinta ah ee habab badan oo qallafsan, sida wadarta beddelka miskaha, waxayna siiyaan bukaan-socodka hagaajinta xanuunka iyo natiijooyinka shaqeynta.

Ilo:

– Dr Karen Mullins, Dr David Filan, Mr Patrick Carton