Meelaha qaboobaha ah ee Dayaxa ka yar oo waxaa ku jira baraf biya ah oo ka yar sidii loo malaynayay

Marka loo eego cilmi-baaris cusub, meelaha qaboobaha ah ee dayaxa, ee loo yaqaan gobollada hadhsan joogtada ah (PSRs), way ka da' yar yihiin godadka ay ku nool yihiin waxayna u badan tahay inay qabtaan baraf biyo ka yar sidii hore loo rumaysan yahay. PSR-yadu aad bay u xiiseeyaan hawlgallada dayaxa ee mustaqbalka, maadaama loo arko inay yihiin kaydad baraf ah oo biyo ah oo ay cirbixiyeenadu uga faa'iidaysan karaan nidaamyada taageerada nolosha iyo abuurista shidaalka gantaallada.

Daraasadda cusub ayaa daaha ka qaaday in PSR-yada ay, ugu badnaan, yihiin 3.4 bilyan oo sano, taasoo muujinaysa inay ka yar yihiin godad 4-bilyan jir ah oo laga helay. Tani waxay soo jeedinaysaa in qiyaasaha hadda jira ee kaydadka barafka biyaha ee dayaxa ay u baahan yihiin in hoos loo eego.

Cilmi-baarayaasha oo uu hoggaaminayay Norbert Schörghofer oo ka socday Machadka Cilmiga Planetary Science ee Arizona, ayaa sameeyay jilitaan si ay u raadiyaan isbeddelka dayaxa laga bilaabo samayntiisa 4.5 bilyan oo sano ka hor. Jilidyadani waxay muujiyeen in dayaxu uu la kulmay dib-u-hagaajin weyn oo ku saabsan dhidibka lafdhabarta qiyaastii 4.1 bilyan sano ka hor, taasoo keentay samaynta PSRs ee u dhow tiirarka woqooyi iyo koonfurta. Si kastaba ha ahaatee, waajibaadka sare ee wakhtigaas waxay horseedi lahayd luminta dhammaan kaydadka barafka.

Natiijo ahaan, cadadka biyaha barafaysan ee ku qarsoon PSR-yada waxay u badan tahay inay ka yaraato sidii hore loo qiyaasay. Saynis yahannadu waxay si gaar ah u xiiseeyaan gobolka cirifka koonfureed ee dayaxa, halkaas oo ay aaminsan yihiin inay jiraan wax badan oo kacsan oo ay ku jiraan biyaha la isticmaali karo.

Hawlgallada dayaxa mustaqbalka, sida Hindiya Chandrayaan-3 robotic lander-rover duo, waxay ujeedadoodu tahay inay sahamiyaan cirifka koonfureed ee dayaxa iyo raadinta raadadka biyaha barafaysan. Natiijooyinka ka soo baxay hawlgalladan waxay gacan ka geysan doonaan fahamka kheyraadka biyaha ee dayaxa.

Gebagebadii, daraasaddan cusub waxay xoogga saaraysaa baahida loo qabo in dib loo qiimeeyo qiyaasahayada kaydadka barafka biyaha ee gobollada sida joogtada ah ee dayaxu hadheeyay. Natiijadu waxay iftiimisay taariikhda juquraafiga ee meelahaas waxayna saameyn ku leedahay sahaminta mustaqbalka iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka dayaxa.

