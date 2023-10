NASA's Moon Rover Prototype wuxuu Dhamaystirayaa Koorsada Caqabadda Dayaxa

By

NASA's model rover dayax cusub, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), ayaa si guul leh u dhamaystiray koorsada caqabada ah ee u ekaanaysa dhulka rafaadka ah ee dusha dayaxa. Roverka ayaa lagu wadaa inuu u duulo cirifka koonfureed ee dayaxa bisha Noofambar 2024 isagoo saaran gantaalka SpaceX Falcon Heavy.

Si loo tijaabiyo dhaqdhaqaaqa VIPER, injineerada NASA's Glenn Research Centre ee Cleveland waxay abuureen jawi dayaxeed la mid ah oo leh dhagaxyo waaweyn, jiirar dheer, iyo jeexjeexyo qoto dheer. Roverku wuxuu ku degi doonaa Mons Mouton, buur u dhow cirifka koonfureed ee dayaxa, waxaana loo xilsaari doonaa tilmaamida jawiga dayaxa ee mustaqbalka barnaamijka Artemis ee soo degista goobta inta lagu guda jiro ku dhawaad ​​100-maalmood hawlgalkiisa.

NASA ayaa la wadaagtay muuqaal ku saabsan tijaabooyinka dhaqdhaqaaqa rover-ka ee dhawaanahan, taasoo muujinaysa awoodda ay u leedahay inay ka gudubto caqabadaha suurtagalka ah ee ay kala kulmi doonto dusha dayaxa. Tijaabooyinku waxa ka mid ahaa in lagu dhex maroorsado jiirar dhaadheer, godadka la maro, iyo dhex-maritaanka ciidda degdega ah ee u eg. Dhammaystirka imtixaannadan si guul leh ayaa tilmaamaya in VIPER ay si fiican u qalabaysan tahay si ay u sahamiso dhulka dayaxa ee rafaadka ah.

Iyada oo qayb ka ah barnaamijka Artemis ee NASA, kaas oo ujeedadiisu tahay in la sameeyo dejinta dayaxa oo joogto ah, VIPER waxay door muhiim ah ka ciyaari doontaa aqoonsiga meelaha biyaha iyo kheyraadka kale laga soo saari karo si ay u taageeraan joogitaanka muddada dheer ee dayaxa. Intaa waxa dheer, howlgalka VIPER-ka waxa uu raadiyaa in uu daaha ka qaado asalka biyaha barafsan iyo khalkhalka kale ee dayaxa, ilaalintooda balaayiin sano, iyo sida ay uga baxsanayaan ciidda dayaxa.

Injineerada NASA's Johnson Space Center ee Houston ayaa sidoo kale tijaabiyay VIPER qalabkii ugu dambeeyay ee sayniska, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT waa layli wareeg ah oo loo isticmaali doono in lagu soo saaro goynta ciidda ilaa saddex fiit oo ka hoosaysa oogada dayaxa. Qalabkani wuxuu ku siin doonaa xog qiimo leh oo ku saabsan xoogga, cufan, iyo heerkulka ciidda dayaxa.

Dhamaystirka guusha leh ee imtixaanada dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa VIPER iyo is dhexgalka qalabkeedii ugu dambeeyay ee sayniska ayaa NASA u soo dhawaynaysa hal talaabo si ay u furto siraha cirifka koonfureed ee dayaxa iyo u gogol xaadhista sahaminta dayaxa mustaqbalka.

