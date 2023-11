Sahaminta Soohdin Cusub: NASA Waxay Soo Bilaabatay Socod Hawada Sare Oo Dhan Dhan Ee Afraad

NASA waxa ay mar kale samaysay taariikh markii cirbixiyeenada Jasmin Moghbeli iyo Loral O'Hara ay galeen hawada sare ee wakaalada hawada sare ee afraad ee abid dumar ah. Hawlgalkan curdinka ahi kuma lug lahayn oo keliya hawlaha dayactirka muhiimka ah ee Saldhigga Hawada Caalamiga ah (ISS), balse waxa uu sidoo kale soo bandhigay ka-qaybgalka iyo kala duwanaanshaha sii kordhaya ee sahaminta hawada sare.

Ujeeddada koowaad ee socodka hawada sare ee lixda saacadood ah waxay ahayd in laga saaro Kooxda Soo noqnoqoshada Raadiyaha, sanduuqa elektiroonigga ah, oo laga saaro sagxadda saldhigga. Sanduuqan si ku meel gaar ah ayaa loo dhigay ka dib markii anteeno isgaarsiineed oo khaldan la bedelay bishii Diseembar 2021. Intaa waxaa dheer, Moghbeli iyo O'Hara waxaa loo xilsaaray inay beddelaan mid ka mid ah 12-ka trundle-ku-salaysan ee isku-dhafka ah ee alfa-ga rotary, oo muhiim u ah awood-siinta qalabka qoraxda ee saldhigga. si ay ula socdaan qoraxda oo ay koronto u dhaliyaan.

Markii hore loo qorsheeyay Oktoobar 20-keedii, socodka hawada sare ee taariikhiga ah waa la daahiyay sababtoo ah qaboojiye ammonia ah oo ka daatay moduleka Nauka ee Ruushka. Cosmonauts-ka Ruushku waxay sameeyeen socod hawada sare ah oo xigay 25-kii Oktoobar si ay u aqoonsadaan isha qulqulka, iyaga oo hubinaya badbaadada iyo xasilloonida ISS.

In kasta oo hawshani calaamad u tahay socodka hawada sare ee afraad ee dhammaan dumarka ee taariikhda NASA, waxay ahayd tii ugu horreysay ee aan lahayn cirbixiyeennada hormuudka ka ah Christina Koch iyo Jessica Meir, kuwaas oo dhammaystiray saddexdii hore. Si kastaba ha ahaatee, NASA waxay u xaqiijisay dadweynaha in guushani ay tahay bilow.

Iyada oo NASA ay sii wado in ay horay u sii wado sahaminta hawada sare, wakaaladu waxa ay wali ka go'antahay in ay kala duwanaato jirkeeda cirbixiyeenada iyo in ay awood u siiso haween badan in ay si geesinimo leh ugu dhiiradaan cosmos-ka. Hadafkani waxa uu horudhac u dhigayaa socodka hawada sare ee dumarka oo dhan, iyada oo NASA ay ku dadaalayso in ay u abuurto fursado badan oo haweenka si ay ugu biiriyaan khibradooda iyo xirfadahooda sahaminta iyo daahfurka socda ee ka baxsan jawiga dhulka.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Immisa socod hawada sare ah oo dumar ah ayaa jirtay taariikhda NASA?

Socod-mareenkan dhowaa waxa uu calaamadeeyay socodka hawada sare ee afraad ee dhammaan dheddigga ee taariikhda NASA.

2. Maxay ahayd ujeeddada socodka hawada sare?

Cirbixiyeennada ayaa ugu horrayn loo xilsaaray inay soo saaraan sanduuqa elektiroonigga ah oo ay beddelaan isku-xidhka taranka, oo labaduba muhiim u ah dayactirka iyo ka shaqaynta Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare.

3. Maxaa loo daahiyay socodka hawada sare?

Socodka hawada sare ayaa dib loo dhigay sababo la xidhiidha qaboojiye ammonia ah oo ka soo daatay qaybta Nauka ee Ruushka, kaas oo u baahday hawlgal gooni ah oo lagu garto oo lagu xalliyo arrinta ka hor inta aan si badbaado leh u socon.

4. Ma jiri doonan meelo badan oo dumar oo dhan ah mustaqbalka?

NASA waxa ay xaqiijisay in howlgalkani uu yahay bilow isla markaana haween badan oo hawada sare ku socda lagu dari doono liiska gaarka ah ee dhammaan dumarka hawada ku socda mustaqbalka, iyadoo wakaaladdu ay sii wadeyso horumarinta sahaminta hawada sare.