Cirbixiyeennada NASA ee Jasmin Moghbeli iyo Loral O'Hara waxay bilaabeen Socodka Hawada Sare

Cirbixiyeennada NASA ee Jasmin Moghbeli iyo Loral O'Hara ayaa lagu wadaa inay sameeyaan taariikh iyagoo bilaabaya socodkoodii ugu horeeyay ee meel bannaanka Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS). Socodka hawada sare waxa loo qorsheeyay Noofambar 1, 2023, sacada 8:05 subaxnimo waxaana si toos ah looga daawan karaa kanaalka rasmiga ah ee NASA ee YouTube.

Inta lagu jiro socodka hawada sare, Moghbeli iyo O'Hara waxay yeelan doonaan hawsha muhiimka ah ee ah inay meesha ka saaraan Kooxda Soo noqnoqoshada Raadiyaha, sanduuqa elektiroonigga ah, iyo beddelka shirarka isku xiran ee isku-dhafka qoraxda. Hawlgalkan ayaa muhiim u ah shaqada saxda ah ee ISS wuxuuna muujinayaa khibradda farsamada iyo tabobarrada cirbixiyeennada.

Jasmin Moghbeli, cirbixiyeenad si heer sare ah u soo baxday, ayaa dhammaysatay socdaalkeedii waxbarasho iyadoo ka qalin jabisay Dugsiga Sare ee Baldwin ee Baldwin, New York. Waxay shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaadatay Aerospace Engineering oo ay la gashay Teknolojiyadda Macluumaadka Machadka Teknolojiyadda Massachusetts iyo shahaadada mastarka ee Aerospace Engineering waxayna ka qaadatay Dugsiga Sare ee Naval Postgraduate ee Monterey, California. Moghbeli waxa kale oo ay ka qalin jabisay Dugsiga Tijaabada Ciidanka Badda ee Maraykanka ee ku yaala Patuxent River, Maryland.

Loral O'Hara, cirbixiyeen kale oo gaar ah, ayaa ka qalin jabiyay Dugsiga Sare ee Clements ee Sonkor Land, Texas. Waxay shahaadada Bachelor of Science ee injineernimada hawada ka qaadatay Jaamacadda Kansas iyo shahaadada Master of Science ee hawada iyo astronautics ee Jaamacadda Purdue. O'Hara waxay heshay Isku-xidhka Cilmi-baarista Qalinjabinta Sayniska Qaranka ee 2008, iyada oo muujinaysa sida ay uga go'an tahay sahaminta sayniska.

Socod-mareenkan ayaa calaamad u ah waqti dhiirigelin leh iyadoo Moghbeli iyo O'Hara labaduba ay matalaan kala duwanaanshaha sii kordhaya iyo ka mid noqoshada sahaminta hawada sare. Wax qabadkooda iyo wax ku biirintooda waxay u adeegaan sidii dhiirigelin saynisyahano rajaynaya iyo cirbixiyeenada aduunka oo dhan.

FAQ:

S: Waa maxay ujeedada socodka hawada sare?

J: Ujeedada socodka hawada sare waa in meesha laga saaro Kooxda Soo noqnoqota ee Raadiyaha oo lagu beddelo isku-xidhka wax-qabadka ee isku-xidhka wareegga qoraxda.

S: Halkeen ka daawan karaa socodka hawada sare?

J: Socodka hawada sare waxa si toos ah looga daawan doonaa kanaalka YouTube ee NASA.

S: Waa maxay sooyaalka waxbarasho ee Jasmin Moghbeli iyo Loral O'Hara?

J: Jasmin Moghbeli waxa ay shahaadada koowaad ee jaamacadda ku haysataa Aerospace Engineering oo ay ku takhasustay tignoolajiyada macluumaadka iyo shahaadada mastarka ee Aerospace Engineering. Loral O'Hara waxa uu haystaa shahaadada Bachelor of Science in engineering aerospace iyo Master of Science in aeronautics iyo astronautics.

S: Maxay yihiin guulaha la taaban karo ee ay heleen Jasmin Moghbeli iyo Loral O'Hara?

J: Jasmin Moghbeli waxa lagu abaalmariyay afar billadood oo xagga hawada ah, billad adeeg wanaag, iyo bogaadin kala duwan. Loral O'Hara waxay heshay Ururka Cilmi-baarista Qalinjabinta Sayniska Qaranka.

S: Waa maxay sababta socodka hawada sare uu muhiim u yahay?

J: Socodka hawada sare waa mid muhiim ah sababtoo ah waa socodkii ugu horeeyay abid ee Jasmin Moghbeli iyo Loral O'Hara waxayna soo bandhigaan xirfadahooda farsamo iyo khibradooda dhinaca sahaminta hawada sare.