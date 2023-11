Isbarbardhigga Exoplanets: Qaab Cusub oo lagu ogaanayo Nolosha Dhulka Ka Baxsan

Iyada oo tirada sii kordheysa ee exoplanets la helay, raadinta nolosha ka baxsan Earth waxay noqotay mid aad u xiiso badan. Iyada oo inta badan diiradda la saaray falanqaynta ka kooban tahay jawiga adduunkan fog, cilmi-baaris dhawaan ayaa ku doodaysa in marka la barbardhigo jawiga meeraha iyo kuwa meerayaasha deriska ah ay keeni karto hab waxtar leh oo lagu garto calaamadaha nolosha.

Meereyaasha ku jira nidaamka xiddiguhu waxay ka samaysan yihiin isla saxan-qashin-qashin, taasoo keentay in isku mid ah. Inkasta oo unugyadu qaarkood ay guuri karaan oo ay keeni karaan kala duwanaansho yar oo ka kooban meerayaasha dibadda iyo gudaha, guud ahaan halabuurka ayaa weli ah mid joogto ah. Daraasadda, oo lagu daabacay server-ka arXiv preprint, ayaa soo jeedinaysa in isbarbardhigga kaarboonka kaarboonka badan ee atmospheric ay noqon karto waddo rajo leh.

Kaarboon, oo ah curiye aasaasi u ah nolosha Dunida, sidoo kale si sahal ah ayuu u nuugaa biyaha waxaana lagu xidhi karaa qaababka juqraafiga. Sidaa darteed, haddii exoplanet ee aagga la deggan yahay ay muujiso kaarboonka atmospheric si aad ah uga yar marka loo eego adduunyada la midka ah ee nidaamkeeda, waxay noqon kartaa mid muujinaysa joogitaanka biyaha iyo nolosha dabiiciga ah.

Nidaamkeena qoraxda, Dhulka, Venus, iyo Mars waxay ku dhacaan aagga la deggan yahay ee Qorraxda. Si kastaba ha ahaatee, jawiga dhulku wuxuu ka kooban yahay nitrogen iyo ogsijiin, oo leh qayb yar oo kaarboon dioxide ah. Taas bedelkeeda, Venus iyo Mars waxay leeyihiin jawi ka kooban kaarboon laba ogsaydh. Farqiga ugu weyn ee ka kooban kaarboonka atmospheric ee dhulka waxa uu ka dhigayaa mid ka duwan adduun la deggan yahay.

Si loo muujiyo habkan, cilmi-baarayaashu waxay diiradda saareen nidaamka xiddigaha Trappist-1, kaas oo leh toddoba meerayaal oo la yaqaan, kuwaas oo saddex ka mid ah ay ku yaalaan aagga la deggan yahay. Iyadoo la adeegsanayo awoodaha soo socda ee James Webb Space Telescope (JWST), saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay ogaadaan heerarka kaarboon dioxide atmospheric ee meerayaasha Trappist-1. Toban ama in ka badan oo marin cad oo caalami ah oo Trappist ah ayaa bixin doona xog ku filan si loo go'aamiyo haddii ay leedahay heerka CO2 ee hoos u dhacay, taas oo ka dhigaysa musharax xooggan oo daraasad dheeraad ah.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in heerarka CO2 ee yaraaday kaliya aysan dammaanad qaadin jiritaanka nolosha. Dhagaxyada, samaynta badweynta, iyo xitaa xidhitaanka meerayaasha waxay ku xisaabtami karaan kaarboonka jawiga hooseeya. Si kastaba ha ahaatee, habkan cusubi waxa uu tilmaami karaa exoplanets u qalma in baadhitaan dheeraad ah lagu sameeyo oo waxa uu inoo horseedi karaa in aanu ku sii dhowaano xaqiijinta jiritaanka nolosha ka baxsan.

FAQ:

S: Waa maxay exoplanet?

J: Exoplanet waa meere ku wareegaya xiddig ka baxsan nidaamkayaga qoraxda.

S: Waa maxay aagga lagu noolaan karo?

J: Aagga la degi karo, oo sidoo kale loo yaqaan aagga Goldilocks, waa gobolka ku xeeran xiddigta halkaas oo xaaladaha ku habboon in biyaha dareeraha ah ay ka jiraan dusha meeraha.

S: Waa maxay Telescope-ka James Webb Space?

J: James Webb Space Telescope (JWST) waa kormeere meel bannaan oo soo socda kaas oo loo dejiyay inuu ku guuleysto Telescope-ka Hubble Space. Waxay si weyn u wanaajin doontaa awoodaha wax lagu baranayo caalamka, oo ay ku jirto falanqaynta jawiga exoplanet.

S: Waa maxay carbon atmospheric?

J: Kaarboonka atmospheric waxaa loola jeedaa joogitaanka gaas kaarboon ku jira jawiga meeraha, sida kaarboon laba ogsaydh.

S: Sidee buu carbon atmospheric u muujin karaa jiritaanka nolosha?

J: Heerarka kaarboonka atmospheric ee hoos u dhacay, marka la barbar dhigo meerayaasha kale ee isku nidaamka ah, waxa laga yaabaa inay soo jeediyaan joogitaanka biyaha iyo nolosha noolaha ee duleelka la degganaan karo. Si kastaba ha ahaatee, arrimo kale iyo geeddi-socod, sida qaab-dhismeedka juqraafiyeed iyo qufulka biyaha, ayaa sidoo kale gacan ka geysan kara kaarboonka jawiga hooseeya.