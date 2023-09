Muhiimadda Tiltmeter-yada La-socodka Foolkaanooyinka

By

Tiltmeter-yadu waxay door muhiim ah ka ciyaareen la socodka foolkaanaha muddo tobanaan sano ah, iyagoo siinaya aragti qiimo leh oo ku saabsan habdhaqanka foolkaanaha iyo dhaqdhaqaaqa magma. Iyadoo hababka ku salaysan dayax-gacmeedka ay noqdeen kuwo caan ah sannadihii ugu dambeeyay, tiltmeters ayaa weli ah qalab la isku halayn karo oo lagama maarmaan u ah saynisyahannada.

Isticmaalka xogta leexleexda ee la socodka foolkaanaha waxay soo bilaabatay horraantii qarnigii 20aad markii saynisyahannadu bilaabeen inay aqoonsadaan xidhiidhka ka dhexeeya foolkaanaha iyo isbeddellada muuqaalka dhulka. Dr. Thomas Jaggar, oo ah cilmi-nafsiga hormoodka ah, ayaa bilaabay daba-galka isbeddellada fooqan ee Hawaiian 1917-kii isagoo isticmaalaya qalab si gaar ah loo nashqadeeyay.

Mid ka mid ah horumarka la taaban karo ee tignoolajiyada tiltmeter waxay timid 1950-meeyadii markii Dr. Jerry Eaton uu sameeyay tiltmeter-ka tuubada biyaha. Qalabkani waxa uu oggolaaday in si sax ah loo cabbiro foorarsiga, taas oo u sahlaysa saynisyahannadu in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa shirwaynaha Kilauea inta lagu jiro qaraxyadu. Tiltmeter-ka tuubbada biyuhu waxa ay ka kooban tahay saddex dheri oo biyo ah oo isku xidhan, kuwaas oo u dhaqaaqa jawaab celinta dhulka. Marka la cabbiro qoto-dheeraanta biyaha dheri kasta, saynisyahannadu waxay ogaan karaan heerka leexinta.

Duubista joogtada ah ee xogta leexinta tuubada biyaha ayaa caddaysay inay tahay mid qiimo leh maadaama ay bixisay qiyaaso taxane ah oo wakhti ah, taasoo u oggolaanaysa in la aqoonsado sicir-bararka iyo wareegyada sicir-bararka ee u dhexeeya dillaacyada. Rikoorkaan joogtada ah ee leexleexadu waxa uu u sahashay saynisyahano in ay sameeyaan baadhitaano aan suurta gal ahayn hadii xogta la ururiyo oo kaliya inta ay qaraxyadu socdaan.

Sannadihii 1970-aadkii, tiltmeter-yada elektarooniga ah ayaa la soo bandhigay, iyaga oo siinaya xitaa cabbirro sax ah. Aaladahaan waxaa lagu rakibay godad la ilaaliyo waxayna cabbiri karaan foorarsiga ilaa qayb yar oo microradian ah daqiiqad kasta.

Sanadihii la soo dhaafay, xogta leexleexda ee shirkii Kīlauea ayaa muujisay isku mid ah diiwaannada laga soo bilaabo 1950-yadii ilaa 1970-meeyadii, taas oo muujinaysa in hab-dhaqanka foolkaanaha aanu si weyn isbeddelin tan iyo markii uu qarxay 2018-kii. Sii wadidani waxay u ogolaataa saynis yahanada in ay isticmaalaan xogtii hore si ay u sameeyaan saadaalin ku saabsan habdhaqanka mustaqbalka iyo in ay tijaabiyaan mala awaal ku saabsan nidaamka tubooyinka foolkaanaha.

Indho-indheyntii ugu dambeysay ee laga helay tiltmeters ee u dhow caldera Kīlauea waxay soo jeedinayaan ururinta magma ee kaydka Koonfurta Caldera, oo la mid ah dhacdooyinkii hore ee 2015 iyo 2021. Aqoontani waxay ka caawisaa saynisyahannada inay fahmaan hababka hadda jira oo laga yaabo inay daaha ka qaadaan fikrado cusub oo ku saabsan dabeecaddii hore ee volcano.

Gebagebadii, tiltmeter-yadu waxay ahaayeen aalad lagama maarmaan u ah la socodka foolkaanaha, iyagoo siinaya cabbirro isdaba-joog ah oo janjeera waxna ka geysanaya fahamkayaga dhaqdhaqaaqa foolkaanaha. Duubista aaminka ah ee u janjeerta ee Kīlauea waxay sii waddaa fududaynta daah-furka iyo saadaasha cusub ee qarxinta mustaqbalka.

