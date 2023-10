Ruushku wuxuu dejinayaa indho-indheyn ku saabsan furitaanka Saldhig cusub oo hawada sare sanadka 2027

Ruushku waxa uu qorshaynayaa in uu hawada sare ka saaro xarun u gaar ah sanadka 2027 sida uu ku dhawaaqay madaxweyne Vladimir Putin. Wakaaladda hawada sare ee Moscow ee Roscosmos ayaa go'aansatay inay dhisto meel ka baxsan hawada sare sanadkii hore ka dib markii ay ku dhawaaqday inay ka baxayso xarunta hawada sare ee caalamiga ah (ISS). Talaabadan ayaa timid iyadoo agabkii ISS-ta uu gabaabsi yahay, Ruushkuna waxa uu aaminsan yahay in saldhig buuxa ay lagama maarmaan tahay in la sii wado dadaallada sahaminta hawada sare.

Saldhigga hawada sare ee caalamiga ah, oo la bilaabay 1998-kii, wuxuu calaamad u ahaa diblomaasiyadda iyo iskaashiga caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii inta badan laga gooyay reer galbeedka ka dib dagaalkii Ukraine, Ruushku wuxuu go'aansaday inuu raadsado xaruntiisa hawada sare. In kasta oo ka bixitaanka Ruushka ee ISS la qorsheeyay 2028, haddana madaxa Roscosmos Yuri Borisov waxa uu ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in Ruushku si degdeg ah wax uga qabto si looga fogaado in uu dib uga dhaco sahaminta hawada sare. Borisov wuxuu sheegay in ISS ay ku dhowdahay gabagabada nolosheeda shaqo ayna u badan tahay in shaqada laga joojin doono 2030.

Abuuritaanka saldhiga orbital ee Ruushka marka la gaaro 2024 waa muhiim si loo hubiyo in Ruushku ilaaliyo awoodiisa oo uu la tartamo ciyaartoyda kale ee caalamiga ah. Maraykanka, Midowga Yurub, Kanada, iyo Japan ayaa bilaabay mashruuc wadajir ah oo lagu horumarinayo saldhig cusub oo hawada sare ah. Saldhigga hawada sare ee Tiangong ee Shiinaha ayaa sidoo kale ku wareegaya wareeg, halka shirkadaha gaarka loo leeyahay ay si isa soo taraysa u xiisaynayaan in ay dhistaan ​​saldhigyadooda sababo la xiriira hoos u dhaca qiimaha safarka hawada.

Marka laga soo tago saldhigga cusub ee hawada sare, Putin waxa uu xaqiijiyey sida ay Ruushka uga go’an tahay barnaamijkeeda soo degista dayaxa. Inkastoo uu fashil ku yimid howlgalka Luna-25 horaantii sanadkan, Putin waxa uu carabka ku adkeeyay in qaladaadku ay qeyb ka yihiin sahaminta hawada sare iyo in khibrada la helay loo adeegsan doono howlgallada mustaqbalka. Luna-25, ayaa ujeedadeedu ahayd in ay sahamiso cirifka koonfureed ee dayaxa si ay u aragto calaamado muujin kara in bini'aadamku saldhig u noqon karo, ayaa shil ku galay ka hor inta aanay soo degin, balse Hindiya waxa ay ku guulaysatay in ay gaadho dayax-gacmeed wax yar ka dib.

Iyada oo qorshaheeda hamiga leh ee xarun cusub oo hawada sare ah iyo dadaalka sahaminta dayaxa ee sii socota, Ruushku waxa uu go'aansaday in uu sii wado booskiisa sida ciyaaryahan weyn ee sahaminta hawada sare.

FAQ:

1. Waa maxay sababta Ruushku u dhisayo xarun u gaar ah hawada sare?

Ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxayo Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare (ISS) sababo la xiriira in inta badan laga jaray Galbeedka ka dib dagaalkii Ukraine. Dalku waxa uu arkaa baahida loo qabo xarun dhamaystiran si ay u sii wadato dadaalladeeda sahaminta hawada sare marka ay kheyraadkii ISS ka dhamaado.

2. Goorma ayaa hawada sare ee Ruushka la soo diri doonaa?

Ruushka ayaa qorsheynaya inuu hawada ka saaro xarun cusub oo hawada sare ah sanadka 2027-ka, iyadoo qeybta ugu horeysa ee hawada sare la geyn doono orbit. In si degdeg ah loo dhiso saldhigga ayaa muhiim u ah in laga fogaado in ay ka dambeeyaan kooxaha ay isku hayaan caalamka.

3. Maxay yihiin saldhigyada kale ee hawada sare ee hadda ku sugan orbit?

Iyadoo ay weheliso saldhiga hawada sare ee Ruushku qorshaynayo, waxa kale oo jira saldhiga hawada sare ee Tiangong ee Shiinaha. Shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale xiisaynaya inay dhistaan ​​saldhigyadooda maadaama qiimaha safarka boosku uu hoos u sii socdo.

4. Waa maxay mawqifka Ruushka ee sahaminta dayaxa?

In kasta oo uu ku guul daraystay hawlgalkiisii ​​Luna-25 horaantii sanadkan, Russia waxa ay wali ka go’an tahay barnaamijkeeda soo degista dayaxa. Madaxweyne Putin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in khaladaadku ay qayb ka yihiin sahaminta hawada sare, khibradda la helayna looga faa’iidaysan doono hawlgallada mustaqbalka.