Madaxweyne Vladimir Putin ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in saldhiga cusub ee orbital-ka ee Ruushka, kaas oo looga dan leeyahay in lagu hormariyo sahaminta hawada sare ee ka baxsan Saldhigga Caalamiga ah (ISS), uu ku socdo waddadii uu shaqeyn lahaa sanadka 2027 ballan qaadka ah in la sii wado barnaamijka dayaxa ee dalka.

Putin waxa uu carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo xarun dhamaystiran oo ka kooban wax ka badan hal qayb. Waxa uu yidhi, "Maadaama agabka Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada Sare uu dhammaanayo, uma baahnin hal qayb oo keliya, laakiin dhammaan saldhigga ayaa la keenayaa." Madaxweynaha ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay horumarka waqtiga ku habboon si looga hortago dib u dhac ku yimaada awoodaha duullimaadyada hawada sare.

Sida laga soo xigtay Yuri Borisov, madaxa hay'adda hawada sare ee Ruushka, ilaalinta awoodda Ruushka ee duullimaadyada hawada ee ka dambeeya 2030 waxay lama huraan u tahay abuurista xarun orbital Ruush ah. Borisov wuxuu sharxay, "Haddii aynaan bilaabin shaqo ballaaran oo ku saabsan abuurista xarun orbital Ruush sanadka 2024, waxay u badan tahay inaan lumin doono awoodeena sababtoo ah farqiga waqtiga. Waxa aan ula jeedo ISS-ku ma sii jiri doono, saldhigga Ruushkuna diyaar uma noqon doono."

Putin ayaa qiray khaladaadkii farsamo ee sababay in diyaaradda Luna-25 ay ku degto cirifka koonfureed ee dayaxa bishii Agoosto. Inkastoo uu dib u dhac ku yimid, wuxuu u xaqiijiyay dadweynaha in barnaamijka dayaxa uu sii socon doono, isagoo caddeeyay, "Qaladku waa qalad. Dhammaanteen ceeb bay nagu tahay. Tani waa sahaminta hawada sare, qof walbana wuu fahamsan yahay taas. Waa waayo-aragnimo aan isticmaali karno mustaqbalka."

Horumarinta rugta orbital-ka cusub ee Ruushka ayaa ujeedadeedu tahay in lagu daro horumarkii ugu dambeeyay ee sayniska iyo tignoolajiyada, iyada oo la hubinayo in ay leedahay awood ay kula kulanto caqabadaha mustaqbalka. In kasta oo wakhtiga asalka ahi uu qorshaynayo in dayaxa soo socda la soo daayo 2027, Borisov waxa uu soo jeediyay suurtagalnimada in hore loogu sii socdo 2026.

FAQ:

S: Waa maxay wakhtiga loogu talagalay saldhiga cusub ee orbital ee Ruushka?

J: Madaxweyne Putin waxa uu ku dhawaaqay in qaybta koowaad ee saldhiga orbital-ka Ruushka ay shaqaynayso 2027.

S: Ruushku ma ka go'an yahay barnaamijkiisa dayaxa in kasta oo dhawaanahan ku guuldareystay?

J: Haa, Madaxweyne Putin waxa uu xaqiijiyey sida ay uga go’an tahay Ruushka in uu sii wado barnaamijka dayaxa.

S: Waa maxay sababta ay lagama maarmaanka u tahay abuurista saldhiga orbital ee Ruushka?

J: Ilaalinta awooda Ruushka ee duulimaadka hawada sare waxay u baahan tahay in la sameeyo xarun orbital ah oo Ruushku leeyahay maadaama la filayo in xarunta caalamiga ah ee khayraadkeeda uu dhamaan doono sanadka 2030.

S: Maxaa xarunta orbital-ka cusub ee Ruushku tixgelin doonaa inta lagu jiro horumarka?

J: Idaacadda waxa ay rabta in ay tixgeliso guulaha horumarsan ee sayniska iyo tignoolajiyada oo ay u diyaargarowdo in ay wax ka qabato hawlaha mustaqbalka.

S: Barnaamijka dayaxa ma sii socon doonaa ka dib markii uu dhawaan soo degay?

J: Haa, Madaxweyne Putin wuxuu xaqiijiyay in barnaamijka dayaxa uu sii socon doono inkasta oo dib u dhacyo.