Furitaanka siraha Venus: Plate Tectonics iyo Raadinta Nolosha Hore

Venus, oo inta badan loogu yeero mataanaha Earth sababtoo ah isku ekaanshaha cabbirka, cufnaanta, cufnaanta, iyo mugga, ayaa weli ah meeraha qarsoodiga ah oo aan la aqbali karin ee saynisyahannada. Heerkulka dusha sare ee kulul oo ku filan inuu dhalaali karo rasaasta, sahaminta suurtagalnimada nolosha Venus waxay u muuqatay dadaal aan macquul ahayn. Si kastaba ha ahaatee, daraasad horudhac ah oo ay hogaaminayaan koox saynisyahano ah oo ka socda Jaamacadda Brown ayaa hadda iftiimisay meeraha hore ee meeraha waxayna albaabada u furtay taariikhda suurtagalka ah ee tectonics iyo nolosha hore ee deriskayaga noogu dhow.

Isticmaalka jilitaanka faahfaahsan, cilmi-baarayaasha Jaamacadda Brown waxay bixiyeen caddayn adag in Venus, sida Earth, mar ay la kulmeen tectonics saxan. Plate tectonics, dhaqdhaqaaqa taarikada lithospheric ee dhulka, ayaa mas'uul ka ah qaabeynta dusha meereheena iyo abuurista jawiyo kala duwan oo noloshu ku kobci karto. Helitaankan ayaa caqabad ku ah caqiidada caadiga ah ee ah in Venus aanu lahayn tectonics saxan, taas oo muujinaysa in hababka firfircoon ee lagama maarmaanka u ah ilaalinta nolosha laga yaabo inay ka jireen labada meerayaasha isku mar.

Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in Venus uu soo maray xilli hore oo tectonics saxan ah oo u dhexeeya 4.5 bilyan iyo 3.5 bilyan sano ka hor, wax yar ka dib markii la sameeyay. Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan nidaamka tectonic firfircoon ee Earth, Venus waxay la kulantay qaab xaddidan oo saxan ah, oo leh taargooyin yar oo ku lug leh iyo isbeddel guud oo yar. Inkasta oo ay kala duwan yihiin, xaqiiqda ah in Venus uu lahaa nooc kasta oo tectonics saxan ah ayaa kor u qaadaya fursadaha xiisaha leh ee joogitaanka nolosha hore ee meeraha.

"In kasta oo daahfurkani uu bixinayo aragtiyo soo jiidasho leh oo ku saabsan taariikhda juquraafi ee Venus, waxay sidoo kale tilmaamaysaa in laga yaabo in aan ku yeelan karno laba meerayaal nidaamkayaga qoraxda, oo ku hoos shaqeeya nidaamyada tectonic ee la midka ah. Xaaladahan oo kale ayaa loo malaynayaa inay muhiim u yihiin soo ifbaxa iyo horumarka nolosha,” ayuu yidhi qoraaga hormuudka u ah daraasadda, Matt Weller.

Marxaladda xigta ee sahaminta waxay ku iman doontaa qaabka NASA ee soo socota ee howlgalka DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging). Loo qorsheeyay in la bilaabo mustaqbalka dhow, DAVINCI waxay hoos ugu soo degi doontaa jawiga lakabka ah ee Venus, ururinta xogta gaaska jawiga muhiimka ah. Cabiraadahani waxay bixin doonaan xaqiijin dheeraad ah natiijooyinka daraasadda waxayna ka caawin doonaan saynisyahannadu inay dejiyaan faham cad oo ku saabsan Venus 'geological past'.

Iyadoo cilmi-baarayaashu ay sii wadaan inay soo bandhigaan qarsoodiga deriskeenna meeraha, hal su'aal ayaa weli taagan safka hore: Maxaa ku dhacay tectonics saxan ee Venus? Barashada hal-xidhaalahan ayaa shaki la'aan soo bandhigi doona aragtiyo cusub oo ku saabsan xaaladaha meeraha ee lagama maarmaanka u ah in lagu sii jiro nolosha, labadaba nidaamka qoraxda iyo wixii ka dambeeyaba.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

1. Waa maxay saxan tectonics?

Plate tectonics waa aragti cilmiyeed oo sharxaysa dhaqdhaqaaqa taarikada dhulka ee lithospheric. Taarikadan, oo ka kooban qolofta sare ee meeraha, waxay ku socdaan dhaqdhaqaaq joogto ah, taasoo keentay abuurista buuro, dhulgariir, iyo dhaqdhaqaaq foolkaanooyin.

2. Maxay muhiim u tahay helitaanka tectonics plate on Venus?

Helitaanka tectonics saxan ee Venus ayaa caqabad ku ah aaminsanaanta muddada dheer ee ah in meeraha uu ka maqan yahay dhaqdhaqaaqa juquraafi ahaaneed. Waxay furaysaa fursado cusub oo lagu fahmi karo meeraha hore ee meeraha iyo kartida nolosha hore. Isku ekaanshaha u dhexeeya Venus iyo Earth, labadaba marka la eego cabbirka iyo baaxadda, waxay Venus ka dhigtaa musharaxa koowaad ee daraasadda xaaladaha lagama maarmaanka u ah degenaanshaha.

3. Sidee ayuu howlgalka DAVINCI uga qayb qaadan doonaa aqoontayada Venus?

Hadafka NASA ee DAVINCI wuxuu higsanayaa inuu si faahfaahsan u barto jawiga Venus, isagoo diiradda saaraya cabbiraadda gaaska atmospheric iyo falanqaynta ka koobankooda. Xogta la ururiyey ayaa bixin doonta fikrado dheeraad ah oo ku saabsan horumarka meeraha, taariikhdiisa juqraafiga, iyo joogitaanka calaamado noole oo suurtagal ah. Hadafkani wuxuu si weyn gacan uga geysan doonaa fahamka Venus iyo raadinta nolosha ka baxsan Dunida.