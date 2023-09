Hadafka NASA ee VERITAS wuxuu isu diyaarinayaa inuu Venus ka barto Orbit

By

Hadafka NASA ee VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) ayaa lagu wadaa in uu bilaabo toban sano gudahood si ay u sahamiso dusha Venus ka soo wareegta. Saynis yahanadu waxay aaminsan yihiin in barashada dusha Venus ay ku siin karto fikrado qiimo leh oo ku saabsan degenaanshaha iyo horumarka meerayaasha dhagaxyada leh. Si loogu diyaargaroobo hawshan, kooxda sayniska ee caalamiga ah ee VERITAS waxay dhawaan olole laba toddobaad ah ka sameeyeen Iceland, iyagoo isticmaalaya muuqaalada foolkaanaha sidii analooga Venus.

Iceland waxa loo doortay in ay noqoto Venus iyada oo ay ugu wacan tahay isku ekaanshaha juqraafiga. Iceland iyo Venus labaduba waxay leeyihiin hawlo foolkaanooyin ah, iyo barashada dhulka foolkaanaha ee Iceland waxay ka caawin kartaa kooxda VERITAS inay fahmaan waxa raadaarka dayaxgacmeedku ku arki doono Venus. Intii lagu guda jiray ololaha, kooxdu waxay bartay kaydka foolkaanaha, meelaha lafaha, iyo gobollada firfircoon ee foolkaanaha ee Iceland oo u eg dusha Venus. Waxay soo ururiyeen muunado dhagax ah waxayna sameeyeen cabbirro si ay u daraaseeyaan qallafsanaanta dusha sare iyo sifooyinka kale ee dhagaxyada.

Si loo helo sawirada raadaarka hawada ee meelaha lagu baranayo, duullimaadyo ay hogaaminayso Xarunta Hawada Sare ee Jarmalka (DLR) ayaa lagu sameeyay meel ka sarraysa muuqaalka Iceland. Xogta raadaarka laga soo ururiyay hawada waxaa lala barbar dhigi doonaa cabbirada dhulka ee ay qaadeen kooxda sayniska ee VERITAS. Isbarbardhiggan ayaa ka caawin doona saynisyahannada inay si wanaagsan u fahmaan indha-indheynta radar-ka ee uu samayn doono dayax-gacmeedka ku wareegaya agagaarka Venus.

Hadafka VERITAS wuxuu isticmaali doonaa radar dalool synthetic ah iyo spectrometer-infrared dhow si loo abuuro khariidado caalami ah oo 3D ah ee Venus oo ay u kala soocaan noocyada dhagaxyada kala duwan ee dusha sare. Markay baranayaan dusha sare ee Venus ee orbit-ka, saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay daaha ka qaadaan tilmaamo ku saabsan gudaha meeraha oo ay fikrado ka helaan horumarka meerayaasha dhagaxyada leh sida Dhulka.

