Venus: Taariikhda La Yaabka leh ee Waxqabadka Tectonic iyo Saamaynta ay ku leedahay Nolosha

Venus, oo sida caadiga ah loo tixgaliyo inay tahay dhul cidla ah oo gubanaysa, ayaa muddo dheer loo tixgeliyey meeraha walaasha ee Earth sababtoo ah waxay u egyihiin cabbirka, cufnaanta, iyo mugga. Si kastaba ha noqotee, daraasad dhowaan lagu daabacay dabeecadda Astronomy waxay caqabad ku tahay fahamka Venus iyadoo soo jeedinaysa in laga yaabo inay leedahay dhaqdhaqaaqyo saxan tectonic ah oo la mid ah dhulkii hore, furitaanka fursadaha xiisaha leh ee ku saabsan meeraha hore ee meeraha iyo suurtagalnimada nolosha hore.

Cilmi-baadhistan, oo ay hogaaminayaan koox ka socota Jaamacadda Brown, waxay adeegsadeen xogta hawada ee Venus iyo qaabaynta kombuyuutarka si ay u muujiyaan in meeraha jawiga hadda jira iyo cadaadiska dusha sare kaliya lagu sharxi karo qaab hore oo ah tectonics saxan. Plate tectonics waa geeddi-socod juqraafiyeed muhiim u ah nolosha, oo ku lug leh dhaqdhaqaaqa taargooyinka qaaradaha ee badan, kuwaas oo is dhexgala iyada oo riixaya, jiidaya, iyo hoos simbiriirixaya midba midka kale.

Balaayiin sano oo dhan, tectonics plate-ka dhulku wuu xoogaystay, taasoo keentay samaynta qaarado iyo buuro cusub. Habkani waxa kale oo uu kiciyay falcelin kiimikaad oo dejisay heerkulka sare ee meeraha, kobcinta deegaan ku habboon nolosha. Taas beddelkeeda, Venus, oo ah deriskeenna noogu dhow, waxay u leexatay jihada ka soo horjeeda, oo hadda waara heerkulka dusha sare oo awood u leh inay dhalaaliso rasaasta. Mala-awaalka jira ee farqigan aadka u daran ayaa ah in Venus ay leedahay "dab fadhiid ah" - oogada taagan oo leh saxan keliya oo muujinaya dhaqdhaqaaq yar iyo sii deynta ugu yar ee gaasaska jawiga.

Si kastaba ha ahaatee, daraasadda cusub ayaa sheegaysa in daboolkan fadhiya uusan had iyo jeer ahayn dabeecadda Venus. Iyadoo la tixgelinayo tirada badan ee nitrogen iyo carbon dioxide ee ku jira jawiga meeraha, saynisyahannadu waxay ogaadeen in Venus ay tahay inay la kulantay tectonics saxan inta u dhaxaysa 4.5 bilyan iyo 3.5 bilyan sano ka hor, wax yar ka dib markii la sameeyay. Halkii la milicsan lahaa dhaq-dhaqaaqyada saxannada firfircoon ee lagu arkay Dhulka, hawshan hore ee tectonic ee Venus waxay ku lug yeelan lahayd tiro xaddidan oo taariko ah kuwaas oo ku socday isbeddel xaddidan. Waxa cajiib ah, hawshan tectonic waxay si isku mid ah uga dhici lahayd Dhulka iyo Venus labadaba.

Natiijooyinkani waxay caqabad ku yihiin fahamka Venus oo ah meere fadhiid ah oo aan la soo dhaweyn karin, iyagoo soo jeedinaya taariikh la yaab leh oo ku saabsan waxqabadka tectonic oo laga yaabo inay saameyn weyn ku yeeshaan jiritaanka suurtagalka ah ee nolosha hore. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa shaki la'aan daaha ka qaadi doonta siro badan oo ku saabsan Venus iyo hababka dahsoon ee qaabeeyay nidaamka qorraxdeena.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Waa maxay saxan tectonics?

Plate tectonics waa aragti juquraafi oo qeexaysa dhaqdhaqaaqa iyo isdhexgalka qaybo badan oo ka mid ah lithosphere Earth (qaybta adag ee dhulka dusheeda), oo loo yaqaan 'tectonic plates'. Taarikadani waxay si joogto ah u socdaan, iyagoo dul sabeynaya asthenosphere-ka dareeraha ah ee hoostooda. Plate tectonics waxay mas'uul ka tahay dhacdooyinka juqraafiga ee kala duwan sida dhulgariirrada, dhaqdhaqaaqa folkaanaha, iyo samaynta buuro.

2. Maxay tectonics saxan muhiim ugu tahay nolosha?

Plate tectonics waxa ay door muhiim ah ka ciyaartaa qaabaynta oogada dhulka iyo deegaankeeda, taas oo ka dhigaysa mid ku haboon horumarka iyo quudinta nolosha. Dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic waxay keenaysaa dib-u-warshadaynta nafaqooyinka, samaynta muuqaalo kala duwan, nidaaminta cimilada, iyo abuurista deegaan ku habboon noolaha kala duwan.

3. Sidee Venus uga duwan yahay Dhulka?

Inkasta oo ay iskaga mid yihiin cabbirka, cufnaanta, cufnaanta, iyo mugga, Venus iyo Earth waxay muujinayaan kala duwanaansho weyn. Venus waxay leedahay jawi qaro weyn oo ka kooban kaarboon laba ogsaydh, taasoo keentay saamayn aqalka dhirta lagu koriyo ah oo baxsad ah taasoo ka dhigaysa meeraha ugu kulul nidaamka qoraxdayada, kulaylka dusha sare ka sareeyo 900 darajo Fahrenheit (475 darajo Celsius). Intaa waxaa dheer, Venus ma laha biyo oo waxay la kulmaa cadaadisyo jawiga hawada oo aad u daran, taas oo ka dhigaysa mid aan u dulqaadan karin nolosha sidaan ognahay.

4. Ma laga yaabaa in Venus ay mar uun nolosha soo xirato?

Daraasadii ugu dambeysay waxay soo jeedinaysaa in Venus laga yaabo inay la kulantay dhaqdhaqaaqyo saxan tectonic ah oo la mid ah dhulkii hore, taasoo kor u qaadeysa suurtagalnimada xaalado wanaagsan oo horumarinta nolosha. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris dheeraad ah iyo sahaminta ayaa loo baahan yahay si loo go'aamiyo haddii wax raad ah oo noloshii hore ama deegaan lagu noolaan karo ay jiraan ama ay ka jireen Venus.